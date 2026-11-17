Beneficiarios incluidos: jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de todas las escalas salariales, titulares de pensiones por fallecimiento, retiros por invalidez, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Prestaciones excluidas: no perciben Sueldo Anual Complementario los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) ni las asignaciones familiares del sistema SUAF.

Diciembre 2026 para jubilados: ANSES confirmó el nuevo aumento y aguinaldo

¿Cuándo se deposita el aguinaldo de diciembre según la terminación del DNI?

La ANSES dispuso que el medio aguinaldo se acredite de manera conjunta con el haber mensual habitual entre el 9 y el 23 de diciembre, respetando la división por tramo de ingresos y terminación de documento.

¿Cómo consultar el recibo de haberes y el detalle de liquidación en Mi ANSES?

Los titulares pueden verificar la liquidación exacta -discriminando haber básico, aguinaldo, refuerzos y descuentos de obra social- de forma digital y gratuita sin asistir a una oficina:

Ingresar a la plataforma: acceder al sitio web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Ubicar la sección previsional: seleccionar el apartado "Jubilaciones y Pensiones" en la versión web (o "Jubilación" en la app móvil).

Descargar el comprobante: hacer click en "Consultar recibos de haberes" para visualizar el detalle del mes en curso, revisar liquidaciones anteriores o solicitar el envío de una copia al correo electrónico registrado.

Calendario de cobro completo diciembre 2026

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: