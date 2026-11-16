El resultado de la autopsia permitió establecer el mecanismo que causó el fallecimiento y aportó un elemento central para el avance de la investigación judicial.

En paralelo, los investigadores realizaron distintos procedimientos en la vivienda del músico y secuestraron elementos que serán analizados como parte de las pericias. Entre ellos había sábanas y toallas con manchas de sangre.

Cómo fue la agresión que había denunciado horas antes

La secuencia comenzó durante la madrugada del sábado, cuando Sánchez fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo. El músico presentaba lesiones visibles, principalmente en el rostro y las piernas.

De acuerdo con su declaración ante los efectivos policiales, había estado compartiendo bebidas alcohólicas en su domicilio con Dalma Judith Orellana cuando, por motivos que todavía se investigan, la mujer presuntamente comenzó a golpearlo.

Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, murió por un shock hipovolémico provocado por una importante pérdida de sangre. (Foto: archivo)

Los médicos que lo atendieron constataron escoriaciones y politraumatismos, por lo que decidieron mantenerlo bajo observación. Durante su permanencia en el centro de salud recibió hidratación intravenosa y atención médica.

Con el paso de las horas recuperó la lucidez y alrededor de las 8 de la mañana recibió el alta. Luego regresó a su casa, ubicada en el barrio Herrera El Alto.

Encontraron muerto al músico y detuvieron a una mujer

El hallazgo se produjo durante la noche del sábado, cuando la hija de Sánchez llegó a la vivienda familiar y encontró a su padre sin vida.

A partir de las primeras actuaciones, la Justicia avanzó sobre la denuncia que el músico había realizado antes de morir. La principal señalada fue Dalma Judith Orellana, de 33 años, quien quedó detenida durante la madrugada del domingo.

Según la información policial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 50 lograron localizarla en el barrio Toro Yacu, en inmediaciones de avenida San Martín y Chacabuco.

La causa está a cargo del fiscal Gustavo Montenegro, quien ordenó las medidas periciales para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la relación entre las lesiones denunciadas y el fallecimiento del violinista.