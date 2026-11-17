Los efectivos policiales trabajan para identificar a los responsables mediante el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de las víctimas.

Hasta el momento, las tareas se concentran en reconstruir el recorrido de los delincuentes y determinar la identidad de los jóvenes que participaron del asalto.

Robo piraña en colectivos: cómo avanzó otra investigación

Días atrás, la Justicia logró avanzar en la desarticulación de una banda acusada de cometer robos piraña en colectivos de línea. La investigación se inició a partir de un asalto ocurrido en una unidad que circulaba por la zona de Plaza Italia.

En ese episodio, dos pasajeras fueron atacadas por delincuentes que les robaron sus teléfonos celulares y escaparon rápidamente del colectivo.

El hecho quedó registrado por los cuatro dispositivos de videovigilancia instalados dentro de la unidad, que captaron el asalto desde diferentes perspectivas.

A partir de esas imágenes, se activó el protocolo de análisis del Centro de Gestión y Monitoreo de la Movilidad (CGM) porteño, ubicado en Parque Patricios. El trabajo permitió reconocer los rostros de los presuntos responsables y reconstruir la forma en que escaparon después de cometer el robo.