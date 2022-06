Detuvieron al manager de Yao Cabrera por violencia de género

-Eloy Rivera-

Según la denuncia en su contra, el hecho ocurrió en su domicilio ubicado Castagnino al 1400 en Burzaco, cerca de las 16, cuando Rivera tomó del cuello a su novia, la arrojó al suelo y la golpeó. Luego, tomó un cuchillo y la amenazó de muerte. Una vez que llegó la Policía Bonaerense al lugar, ambos salieron a la calle y la discusión continuó.

Rivera le dijo “Te voy a matar” y se le abalanzó mientras portaba un cuchillo.

Luego fue detenido por la Policía Bonaerense.

Rivera ya declaró y negó todos los hechos. Incluso acusó a su novia de autogolpearse para que la Policía lo arrestara.

“Salí a la calle para ver que era lo que había pasado y un policía me arrestó, cómo voy a estar tan loco de decirle frente a la Policía que la quería matar. Yo no soy un trastornado, no estoy loco, es mentira lo que dice”, comenzó Rivera, en el testimonio que reproduce Infobae.

Y siguió: “Ella en realidad me cortó a mí con el cuchillo, en el ante brazo derecho tengo el corte. Ella es una violenta. Hace un mes me clavó el cuchillo, tengo videos de eso. También me robó un dije de oro de 150.000 pesos. Por eso comenzó la discusión. Además, es muy celosa. Las lesiones que tiene son porque la intenté calmar, me tiraba manotazos y piñas. Me dijo que me iba a matar, que me iba a prender fuego el auto y que iba a matar a mi perro, lo cuento para que no se haga la buenita”.