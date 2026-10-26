Detuvieron al sospechoso de matar a una joven en Retiro e investigan si es el femicida de Daniela Villalba

Quién era la joven encontrada muerta en Retiro

La víctima fue identificada como Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, quien trabajaba como escort y utilizaba un departamento de alquiler temporario ubicado en Libertad 1228, en el barrio porteño de Retiro.

Según la reconstrucción de los investigadores, durante la noche del sábado había acordado un encuentro con un cliente a través de una plataforma de contactos. El hombre se presentaba con el nombre de “Iván”.

Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández. (Foto: gentileza TN)

Tatiana compartía el uso del inmueble con una amiga, también trabajadora sexual. Ambas mantenían contacto durante sus encuentros como medida de seguridad. Sin embargo, durante la madrugada del domingo, Tatiana dejó de responder los mensajes y llamados, lo que despertó la preocupación de su compañera.

Ante la falta de noticias, la mujer se acercó al edificio acompañada por un cerrajero. Alrededor de las 8.40, ingresó al departamento y encontró a su amiga sin vida. El cuerpo estaba sobre la cama y cubierto con una sábana. Los primeros peritajes no detectaron signos evidentes de violencia ni desorden en el inmueble.

No obstante, los investigadores advirtieron que el teléfono celular de Tatiana había desaparecido, un dato que también se repitió en el crimen ocurrido días antes en Córdoba.

La autopsia será fundamental para establecer la causa de la muerte y determinar si se trató de un homicidio.

Cómo detuvieron al sospechoso en un hotel de Buenos Aires

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores comenzaron a reconstruir la identidad del hombre que había concertado el encuentro con Tatiana. Las pesquisas se cruzaron con la búsqueda de un sospechoso por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido días antes en Córdoba.

El hombre fue localizado en el Hotel Centro, sobre la calle Presidente Perón al 1500, donde finalmente quedó detenido. Según los datos difundidos, tiene 28 años, es oriundo de Córdoba y registra un domicilio en Villa Giardino, una localidad del valle de Punilla.

Entre las pistas analizadas aparece un número telefónico con característica de Córdoba, además de los registros de cámaras de seguridad y los movimientos realizados por el sospechoso durante los últimos días.

Ahora, los investigadores intentan establecer cuándo llegó a Buenos Aires, dónde estuvo alojado y qué contactos mantuvo antes de su detención.

La conexión que investigan con el femicidio de Daniela Villalba

La posible vinculación con el crimen de Daniela Villalba es una de las principales líneas de investigación. Daniela, de 29 años, fue encontrada asesinada el pasado miércoles en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba capital. Presentaba heridas de arma blanca en el cuello y los brazos.

La joven había dejado de responder los mensajes de sus allegados durante la noche del lunes 19. Poco antes de que se interrumpiera la comunicación, mantuvo una conversación de WhatsApp con una amiga. “Ya me desocupé” y “Sí, voy poniendo la pava” fueron algunas de sus últimas respuestas.

La amiga llegó al edificio unos 15 minutos después, pero Daniela nunca bajó a abrirle ni volvió a contestar. El cuerpo fue descubierto dos días más tarde, sobre la cama y cubierto con una sábana. Al igual que en el caso de Tatiana Fernández, el teléfono celular de la víctima no fue encontrado en el departamento.

La valija con sangre y las cámaras de seguridad

En Córdoba, los investigadores habían conseguido reconstruir parte de los movimientos del presunto femicida a través de las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron a un hombre que abandonaba el edificio donde vivía Daniela con una valija y una alfombra.

Posteriormente, recolectores de residuos encontraron una valija abandonada en la vía pública, con elementos manchados de sangre y un comprobante que llevaba el nombre de la víctima. Ese hallazgo se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.

Las cámaras también permitieron seguir el recorrido del sospechoso por distintas calles del centro cordobés, aunque inicialmente no había sido posible identificarlo con certeza.

La detención de Tabella en Buenos Aires podría permitir a los investigadores contrastar las imágenes con su identidad y reconstruir sus movimientos entre ambas ciudades.