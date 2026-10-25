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El doble parricida de Vicente López rompió el silencio desde la cárcel: "Infiel soy, asesino no"

Condenado a prisión perpetua por el doble crimen de sus padres en Vicente López, Martín del Río habló por primera vez en televisión. En una entrevista exclusiva para Mauro Szeta Presenta, negó ser el asesino, denunció irregularidades en la investigación y apuntó contra su propio hermano.

El doble parricida de Vicente López rompió el silencio

El doble parricida de Vicente López rompió el silencio, desde la cárcel: "Infiel soy, asesino no". 

Condenado a perpetua por ejecutar a sus padres, Martín del Río habló por primera vez en televisión. Denunció una causa armada, una autopsia manipulada y apuntó directo al sospechoso menos pensado: su propio hermano. "No soy el asesino ni de mi papá ni de mi mamá", dijo.

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Femicidio de Daniela Villalba en Córdoba. (Foto: A24.com)

Un mano a mano electrizante con la periodista Caro Fernández, parte del equipo de Mauro Szeta, donde se adentró para entender la mente, los secretos y el contraataque del hombre acusado del peor de los crímenes

"MAURO SZETA PRESENTA" explotó con un testimonio impactante que promete provocar un gran revuelo ya que habló el culpable, según la justicia, de uno de los crímenes más brutales de la historia argentina reciente.

Martín del Río rompió el silencio, desde la cárcel: "Infiel soy, asesino no"

En un mano a mano con Caro Fernández, cuestionó duramente el accionar de la Justicia. “No soy el asesino de mi mamá y mi papá, de ninguna manera. Mis padres eran el amor de mi vida. No había forma, no existe, no hay posibilidad, no hay razón” , aseguró.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando se refirió a las imágenes que fueron parte de la investigación y a las declaraciones de su ex mujer y su amante. “No soy yo el del video, de ninguna manera. ¿Quién me reconoce? ¿Mi exmujer que por la infidelidad y toda la historia...? Infiel soy, pero asesino no soy”.

Del Río también rechazó que existieran motivos económicos detrás del crimen: “Tema económico no había, no existe el tema económico. No estafé a mi papá... Nunca. Es todo mentira” .

Las fuertes acusaciones contra su hermano

Durante la entrevista, Del Río apuntó directamente contra su hermano y aseguró que existen elementos en el expediente que, según su interpretación, lo comprometen: “Las pruebas del expediente apuntan a mi hermano. No tenés que ser muy sagaz para saber quién fue” .

Y agregó: “ Mi hermano tiene más pruebas que yo y está libre hace cuatro años. Tendría que estar mi hermano preso, yo no tengo dudas de eso ”.

Duras críticas a la investigación judicial

El condenado también cuestionó el desarrollo de la causa y denunció presuntas irregularidades durante la investigación: “Fue un juicio totalmente injusto. Todo amañado, todo mal hecho” .

“No es una causa armada, es una causa recontra armada. Es un sistema perverso” , afirmó, al tiempo que sostuvo que el proceso judicial estuvo viciado desde el comienzo.

Además, realizó graves acusaciones contra funcionarios que participaron de la investigación, al referirse a supuestas irregularidades vinculadas con objetos personales de sus padres.

"De acá a un año me imagino en libertad"

En otro de los momentos más emotivos de la entrevista, Del Río habló sobre su vida en prisión, el dolor por la muerte de sus padres y las consecuencias personales de su condena: “ Yo me puedo quedar preso toda la vida, pero esto hay que investigarlo. Soy víctima total, me destrozaron mi vida” .

“Estoy duelando a mis padres todos los días, todavía no lo puedo creer. Los extraño todos los días. Extraño mi vida, quedé con mi vida freezada ”. También confesó: “ Yo estoy vivo de milagro acá ”.

Finalmente, se mostró convencido de que podrá recuperar su libertad: “De acá a un año me imagino en libertad”.

En pocas palabras

  • Martín del Río rompió el silencio: Condenado a perpetua por el doble crimen de sus padres, negó ser el asesino y denunció irregularidades.
  • Acusaciones a su hermano: Del Río afirmó que las pruebas del expediente apuntan a su hermano y que él debería estar preso.
  • Entrevista exclusiva: El hombre, considerado culpable por la Justicia, dio su primera declaración televisiva en el programa
Resumen generado por Thinkindot AI
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