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Femicidio de Daniela Villalba en Córdoba: quién es el principal sospechoso y cómo cayó

Era buscado por el asesinato de la mujer de 29 años, encontrada muerta en su departamento del barrio Cofico.

Femicidio de Daniela Villalba en Córdoba: detuvieron en Buenos Aires al principal sospechoso del crimen. (Foto: archivo)

Femicidio de Daniela Villalba en Córdoba: detuvieron en Buenos Aires al principal sospechoso del crimen. (Foto: archivo)

Un joven de 24 años fue detenido este lunes en Buenos Aires, sospechado de haber participado en el femicidio de Daniela Villalba, la mujer de 29 años que fue encontrada asesinada en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. La captura representa un avance en la investigación de un crimen que conmocionó a la provincia y que todavía presenta interrogantes sobre las circunstancias del ataque.

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Daniela Villalba, de 29 años, fue encontrada muerta en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba

El procedimiento se concretó después de varios días de búsqueda, durante los cuales los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y rastros encontrados en una valija con sangre que había sido abandonada en la vía pública.

La causa está a cargo del fiscal Pablo Camacho, de la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de Córdoba. Por el momento, no se difundieron oficialmente la identidad del detenido ni los detalles del operativo que permitió localizarlo.

Cómo llegaron al sospechoso del femicidio de Daniela Villalba

Una de las principales pistas surgió de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio y en las calles cercanas al departamento de Daniela.

Las grabaciones mostraron a un hombre alto, con gorra y cabello algo largo, que fue visto en el inmueble durante las horas en las que se presume que ocurrió el asesinato.

Posteriormente, las cámaras lo registraron cuando abandonaba el lugar con una valija y una alfombra, dos elementos que quedaron bajo análisis de los investigadores.

El hombre habría cruzado a pie un puente en dirección al centro de Córdoba. Otras cámaras, ubicadas en las inmediaciones del edificio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), habrían permitido obtener imágenes más claras de su rostro.

La valija con sangre que permitió descubrir el crimen

El caso comenzó a tomar forma el martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos encontraron una valija abandonada entre la basura, en la intersección de las calles Jujuy y Humberto Primero, en Córdoba.

Al compactar los residuos, los trabajadores observaron que salía sangre del equipaje y dieron aviso a la Policía. En el interior encontraron toallones, ropa interior y una alfombra con manchas de sangre, además de un comprobante de aeropuerto que llevaba el nombre de Daniela Villalba.

Ese documento permitió relacionar el hallazgo con la joven, de quien sus allegados no tenían noticias. Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir sus últimos movimientos y a buscarla en el departamento al que se había mudado pocas semanas antes.

Los últimos mensajes de Daniela antes de ser asesinada

Una conversación de WhatsApp que Daniela mantuvo con una amiga durante la noche del lunes 19 de octubre se convirtió en otra de las piezas centrales de la investigación.

Cerca de las 22, la joven le escribió: “Me voy a ocupar, ya te llamo”. Más tarde retomó el contacto con un segundo mensaje: “Ya me desocupé”.

Cuando su amiga le preguntó si podía acercarse a su casa, Daniela respondió: “Sí, voy poniendo la pava”. Sin embargo, cuando la mujer llegó al edificio, unos 15 minutos después, nadie respondió. “Bajá”, “estoy abajo”, “contestame”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?”, fueron algunos de los mensajes que le envió sin obtener respuesta.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el último mensaje con doble tilde se registró a las 22.49. A las 23.15, una nueva comunicación ya no llegó al teléfono de la víctima.

El celular de Daniela no fue encontrado, por lo que las pericias sobre sus comunicaciones y los registros de sus contactos adquirieron especial importancia.

Cómo encontraron el cuerpo de Daniela Villalba

El miércoles 21 de octubre, personal policial se presentó en el edificio donde vivía Daniela, frente al Parque Las Heras. Ante la falta de respuesta y la preocupación de sus allegados, los efectivos ingresaron a un departamento vecino y accedieron a la vivienda de la joven a través del balcón.

El cuerpo fue encontrado sobre la cama, cubierto con una sábana y con heridas de arma blanca en el cuello y los brazos. Según los resultados preliminares de la autopsia, Daniela murió como consecuencia de una herida cortante en el cuello. Las lesiones en los brazos serían compatibles con intentos de defenderse del agresor.

Los peritos también tomaron muestras debajo de sus uñas para buscar posibles rastros genéticos que permitan identificar al responsable.

La vivienda no presentaba signos evidentes de desorden ni de ingreso forzado, un dato que los investigadores tienen en cuenta al analizar cómo se produjo el encuentro entre la víctima y el atacante.

En pocas palabras

  • Detienen sospechoso: Un joven de 24 años fue detenido en Buenos Aires por el femicidio de Daniela Villalba.
  • Pistas clave: Cámaras de seguridad, una valija con sangre y mensajes de la víctima guiaron la investigación.
  • Hallazgo del cuerpo: El cuerpo de la víctima fue encontrado en su departamento con heridas de arma blanca.
Resumen generado por Thinkindot AI
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