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Detuvieron en Buenos Aires a un prófugo acusado del asesinato de un precandidato presidencial

Se trata de un ciudadano con alerta roja de Interpol, acusado de haber participado en la logística de un atentado ocurrido en 2025. La Justicia argentina analiza su extradición.

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Un prófugo con alerta roja internacional

Cruz Castillo tenía pedido de captura internacional y una notificación roja de Interpol. Su detención fue concretada por fuerzas federales argentinas luego de una investigación que permitió ubicarlo en territorio porteño.

Según fuentes judiciales, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que deberá avanzar con el proceso de cooperación internacional para resolver su extradición a Colombia.

El rol en el asesinato del senador

El detenido está acusado de haber tenido un papel clave en la logística del atentado contra Uribe Turbay, ocurrido en 2025 durante un acto político en Bogotá.

El senador, de 39 años y referente del partido Centro Democrático, recibió múltiples disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna, mientras encabezaba una actividad de campaña en el barrio Modelia. Permaneció internado en grave estado y falleció semanas después, el 11 de agosto de 2025.

El crimen generó una fuerte conmoción en Colombia, no solo por la violencia del ataque sino también por el perfil de la víctima, que era precandidato presidencial de cara a las elecciones de 2026.

el atentado contra uribe

El operativo que permitió la captura en Argentina fue llevado adelante por unidades especializadas en crimen organizado, con intervención de la Justicia federal y en coordinación con autoridades colombianas.

La investigación incluyó el análisis de rastros digitales y movimientos del sospechoso, lo que permitió reconstruir su recorrido hasta localizarlo en Buenos Aires.

El caso forma parte de una causa más amplia que apunta a una organización criminal detrás del magnicidio, por el que ya se registraron otras detenciones y condenas en Colombia.

El proceso de extradición

Ahora será la Justicia argentina la que deberá definir los pasos a seguir en el marco de la cooperación internacional. El proceso de extradición determinará si Cruz Castillo es enviado a Colombia para enfrentar el juicio por su presunta participación en el atentado.

Mientras tanto, el detenido permanecerá bajo custodia, en una causa que mantiene alto impacto tanto a nivel judicial como político en la región.

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