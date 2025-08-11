Murió Miguel Uribe Turbay: el video del brutal ataque sicario que le causó meses de agonía

Fue baleado, con total impunidad, el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá. La Policía detuvo rápidamente a un joven, acusado de ser el sicario. Esto también demuestra que el crimen organizado tiene el poder y el dinero para hacer que jóvenes, en lugar de estudiar o trabajar, se pasen a las órdenes de estas bandas de criminales que se han reorganizado en Colombia.