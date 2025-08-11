Murió Miguel Uribe Turbay: el video del brutal ataque sicario que le causó meses de agonía

Recibió un disparo en la cabeza mientras hablaba en plena calle en un acto político. El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años, murió luego de una agonía de dos meses, en las que estuvo internado en un hospital, luchando por su vida.
Era candidato presidencial y un joven lo asesinó de un disparo en su cabeza durante un acto en la vía pública. El narcotráfico y el crimen organizado vuelven a mostrar que se han reorganizado a pesar de los acuerdos con parte de la FARC y la caída de líderes como Escobar Gaviría.
El senador Miguel Uribe, herido en un atentado político, no pudo recuperarse de las heridas y murió. (Foto: A24.com)
Era un candidato presidencial y su magnicidio no hace más que volver a poner en primer plano la violencia política vinculada, otra vez, al crimen organizado y el narcotráfico.
Fue baleado, con total impunidad, el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá. La Policía detuvo rápidamente a un joven, acusado de ser el sicario. Esto también demuestra que el crimen organizado tiene el poder y el dinero para hacer que jóvenes, en lugar de estudiar o trabajar, se pasen a las órdenes de estas bandas de criminales que se han reorganizado en Colombia.
La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona, quien lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales. Toda esta violencia no hace más que complicar la pésima administración del presidente Gustavo Petro, que llega a su fin en un periodo marcado por las crisis y los problemas hasta de corrupción con integrantes de su familia.