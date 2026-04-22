Qué sanción recibieron los soldados israelíes que vandalizaron una imagen de Jesús

Ante la gravedad de lo sucedido y con el objetivo de evitar una escalada de tensiones con la comunidad cristiana, tanto a nivel local como internacional, el Comando Norte de las FDI coordinó la reposición de la escultura. Este martes, personal militar instaló un nuevo crucifijo en el lugar.

En el marco de lo ocurrido, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, calificó el episodio como una “grave afrenta a la fe”.

En la misma línea, Adeeb Joudeh AlHusseini, custodio de las llaves del Santo Sepulcro, sostuvo que se trató de una “violación directa de la santidad”, al considerar que atenta contra la dignidad religiosa en una región ya golpeada por el conflicto.

Repercusiones políticas y diplomáticas

Netanyahu

En el plano político, el primer ministro Benjamín Netanyahu manifestó encontrarse “consternado y entristecido” por el daño causado a un ícono religioso católico y condenó el acto “en los términos más enérgicos”. El mandatario enfatizó que Israel es “la única democracia en la región que garantiza el respeto total a todos los credos” y aseguró que este incidente no representa el carácter del Estado ni de su ejército.

Por su parte, el canciller Gideon Saar emitió un pedido de disculpas formal y calificó la conducta como “vergonzosa”. A su vez, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, definió lo ocurrido como una “falta moral inaceptable”, que excede cualquier estándar de comportamiento esperado en el frente.

El episodio se produce en un escenario de extrema fragilidad, tras el alto el fuego de diez días que entró en vigor el pasado 16 de abril, con mediación directa de la administración de Donald Trump.