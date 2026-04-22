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El Gobierno buscará el apoyo de gobernadores y aliados antes de empezar a debatir la reforma electoral

La Casa Rosada prevé que la discusión de la iniciativa en el Congreso comience en mayo. La estrategia será definida el viernes en otra reunión de la mesa política.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
La mesa política del Gobierno

La mesa política del Gobierno, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza, se volverá a reunir este viernes (Foto: Presidencia).

El Gobierno envía este miércoles al Congreso, en un solo proyecto, el paquete de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y del financiamiento estatal para las campañas, además de Ficha Limpia. De todos modos, en Casa Rosada admiten que antes de comenzar el debate en el Senado, buscarán apoyo de gobernadores y aliados.

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Tras el anuncio realizado el martes por el presidente Javier Milei en un mensaje de X desde Israel, fuentes de la Casa Rosada admitieron a A24.com, que el proyecto de reforma electoral no es prioridad para lo que queda del mes de abril. En ese sentido, se prevé que empiece a ser negociado con la oposición dialoguista en el transcurso del mes de mayo, cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, retome una nueva ronda de reuniones con gobernadores y bloques aliados.

"El proyecto va a ser enviado hoy. Ahora bien, eso no significa que se trate automáticamente en abril: se envía y, como ocurrió con la reforma laboral, habrá un tiempo entre el envío y su tratamiento", dijo a A24.com una fuente del Gobierno.

Las fuentes admitieron que antes de empezar a tratar la reforma electoral, el Gobierno espera que se voten los proyectos que ya fueron enviados por el Ejecutivo y que están en pleno tratamiento en ambas cámaras en carácter de urgentes: se trata de las leyes "Hojarasca", que busca eliminar unas 70 regulaciones; y las reformas a las normas de Salud Mental, Discapacidad, y Financiamiento Universitario.

Los ejes de la reforma electoral que el Gobierno busca negociar con gobernadores

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Una decisión de Javier Milei podría poner en jaque las elecciones del 2025. (Foto: Télam)

Una decisión de Javier Milei podría poner en jaque las elecciones del 2025. (Foto: Télam)

De acuerdo con lo que confirmó una fuente libertaria a A24.com, "el eje principal del proyecto es eliminar las PASO, tal como planteó el Presidente".

El paquete que modificará varias leyes electorales también incluye la modificación a la ley de financiamiento estatal a los partidos políticos, la pauta y las normas que rigen la publicidad de las campañas electorales, regidas en el Código Electoral Nacional. En caso de aprobarse, modificará el calendario y los plazos que regirán el proceso electoral en 2027.

"La idea es terminar con gastos innecesarios y generar un ahorro muy importante", dicen en la Casa Rosada, al momento de señalar uno de los principales argumentos para defender la propuesta. Tras el rechazo del año pasado a esta misma iniciativa, Milei pidió esta vez salir con los tapones de punta "en contra de la casta" y avanzar de todos modos.

Milei lanzó la discusión pública como forma de volver a tomar la iniciativa política en medio de los escándalos por las investigaciones judiciales que tocan a funcionarios del Gobierno. Mientras, algunas voces de la oposición ya se sumaron al debate, y hablan de alternativas, como volver a suspender las PASO provisoriamente o que las Primarias Abiertas y Simultáneas dejen de ser "Obligatorias" para el voto ciudadano. En este caso, la idea es que tanto el gasto como la obligación de hacerlas rija solo para los partidos políticos, como método de selección de sus futuros candidatos.

"Solo con la eliminación de las PASO se estima un ahorro de alrededor de 300 millones de dólares, lo que representa cerca del 55% del costo total de las elecciones en Argentina: una cifra realmente significativa", señalan desde la mesa chica del Gabinete.

La reforma electoral también apunta a "eliminar las publicidades de campaña en televisión", que según sostienen en el oficialismo "muchas veces resultan excesivas y poco efectivas".

"La gente ya está cansada de ver a los políticos todo el tiempo en la tele", esgrimen en Balcarce 50 al confirmar este mismo miércoles que el proyecto ingresará por el Senado, donde La Libertad Avanza, con la jefa del bloque, Patricia Bullrich, tiene más posibilidades de conseguir los votos para acelerar la reforma.

El apuro del Gobierno radica en la necesidad de conseguir consensos y negociar eventuales alianzas electorales de cara a la reelección de Javier Milei en 2027, con gobernadores aliados del PRO y de partidos provinciales.

El mandato que los hermanos Milei le dieron al ministro del Interior, Diego Santilli, es retomar en los próximos meses la gira nacional por las distintas provincias aliadas en busca de apoyo.

Un buen momento para esas negociaciones será entre los meses de junio y julio, durante el Mundial de fútbol. En el Gobierno creen que la opinión pública estará concentrada en la performance de la Selección Argentina y ese lapso de tiempo será como "vacaciones" para la política.

Karina Milei y la mesa electoral integrada por sus laderos y armadores territoriales, Martín y Lule Menem, junto con Santilli, ya empezaron a dialogar con algunos gobernadores para tantear la posibilidad de sellar posibles alianzas electorales en algunas provincias.

LLA, a diferencia de las elecciones legislativas de 2025, ahora evalúa la posibilidad de no competir con candidatos propios y garantizar la reelección de los gobernadores que cierren alianza con el oficialismo, de cara a la reelección de Milei.

La semana pasada, tal como anticipó A24.com, Karina Milei recibió en la Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En la lista de aliados de las últimas elecciones de 2025 y que apoyaron todos los proyectos del Ejecutivo en el Congreso figuran los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).

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