Detuvieron a un falso policía que extorsionaba a comerciantes en Florencio Varela: "El jefe de calle"
El acusado había formado parte de la Policía Federal y de la Ciudad, aunque ya no es un miembro activo de la fuerza. Pese a ello, fingía ser un agente para exigir dinero o servicios.
El acusado, Gabriel Fernando Funes, de 34 años, fue detenido luego de un allanamiento.
Un hombre de 34 años fue detenido acusado de extorsionar a comerciantes tras hacerse pasar por policía en distintos puntos de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. Para concretar las amenazas utilizaba ropa similar a la de las fuerzas de seguridad, armas de apariencia real y un auto con baliza, con el que simulaba ser un patrullero.
La investigación fue realizada por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes junto con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Florencio Varela, luego de varias denuncias de comerciantes que alertaron sobre la presencia de un hombre que se presentaba como supuesto policía.
Según los investigadores, el sospechoso afirmaba ser “jefe de calle” de la DDI y también de la Comisaría Primera de Florencio Varela, una estrategia con la que intimidaba a sus víctimas para exigir dinero o servicios gratuitos. De acuerdo con la causa, el acusado se presentaba en distintos comercios de la zona con actitud intimidante y utilizando elementos que reforzaban su falsa identidad policial.
Uno de los episodios denunciados ocurrió el 17 de febrero en una gomería ubicada sobre la avenida Eva Perón al 4200. Allí el hombre obligó a los trabajadores a entregarle una cubierta y colocarla en su vehículo, argumentando que tenía funciones dentro de la fuerza. Días después, el 20 de febrero, el sospechoso volvió a actuar en un lavadero de autos de la misma avenida.
Según relató el dueño del comercio, el hombre llegó al lugar de manera agresiva y le exigió 10.000 pesos. “Vino dos veces y en mal estado, estaba drogado. No se podía mantener”, contó Juan, el propietario del local, quien finalmente accedió a lavar el auto bajo amenazas.
El comerciante también denunció que el acusado regresó a principios de marzo y volvió a intimidarlo. “Sacó una faca y me dijo: ‘Con esto a los pibes como vos los parto en la calle’”, recordó la víctima. Para evitar problemas, el hombre decidió entregarle el dinero que le pedía. “Yo para no tener problemas accedí a darle los 10.000 pesos si se iba”, explicó.
El auto con baliza y el allanamiento
Durante la investigación, los detectives lograron identificar que el sospechoso se movilizaba en un Ford Fiesta blanco, al que le colocaba una baliza para simular que se trataba de un patrullero.
Además, se comprobó que poseía indumentaria, insignias y accesorios similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad, lo que reforzaba su estrategia de intimidación. Con estas pruebas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que permitió detener al acusado.
El sospechoso fue identificado como Fernando Gabriel Funes, de 34 años, quien había sido cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) y posteriormente fue transferido a la Policía de la Ciudad, aunque más tarde fue apartado de la fuerza. Hasta el momento no trascendieron los detalles de su desplazamiento.
Qué encontraron durante el operativo
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron diversos elementos que el hombre utilizaba para cometer las maniobras.
Entre los objetos incautados se encontraron:
Armas tipo airsoft (de aire comprimido)
Municiones de distintos calibres
Indumentaria policial e insignias
Correajes y accesorios tácticos
Dos granadas de gas lacrimógeno
El Ford Fiesta utilizado en los hechos
La causa judicial
La investigación fue caratulada como “extorsión agravada por su comisión reiterada”. Tras el operativo, Fernando Gabriel Funes quedó detenido, mientras la Justicia continúa avanzando con la causa para determinar si existen más víctimas o hechos similares cometidos en la zona.