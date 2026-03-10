Detuvieron a un falso policía que extorsionaba a comerciantes en Florencio Varela: "El jefe de calle"

Según relató el dueño del comercio, el hombre llegó al lugar de manera agresiva y le exigió 10.000 pesos. “Vino dos veces y en mal estado, estaba drogado. No se podía mantener”, contó Juan, el propietario del local, quien finalmente accedió a lavar el auto bajo amenazas.

los-elementos-que-secuestro-la-policia-durante-el-allanamiento-foto-gentileza-codigo-baires-YDZVX5JPGNHAFA7DJENM6ZG22Y Los elementos que secuestró la Policía durante el allanamiento. (Foto: gentileza Código Baires)

El comerciante también denunció que el acusado regresó a principios de marzo y volvió a intimidarlo. “Sacó una faca y me dijo: ‘Con esto a los pibes como vos los parto en la calle’”, recordó la víctima. Para evitar problemas, el hombre decidió entregarle el dinero que le pedía. “Yo para no tener problemas accedí a darle los 10.000 pesos si se iba”, explicó.

El auto con baliza y el allanamiento

Durante la investigación, los detectives lograron identificar que el sospechoso se movilizaba en un Ford Fiesta blanco, al que le colocaba una baliza para simular que se trataba de un patrullero.

Además, se comprobó que poseía indumentaria, insignias y accesorios similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad, lo que reforzaba su estrategia de intimidación. Con estas pruebas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que permitió detener al acusado.

El sospechoso fue identificado como Fernando Gabriel Funes, de 34 años, quien había sido cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) y posteriormente fue transferido a la Policía de la Ciudad, aunque más tarde fue apartado de la fuerza. Hasta el momento no trascendieron los detalles de su desplazamiento.

Qué encontraron durante el operativo

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron diversos elementos que el hombre utilizaba para cometer las maniobras.

Entre los objetos incautados se encontraron:

Armas tipo airsoft (de aire comprimido)

Municiones de distintos calibres

Indumentaria policial e insignias

Correajes y accesorios tácticos

Dos granadas de gas lacrimógeno

El Ford Fiesta utilizado en los hechos

La causa judicial

La investigación fue caratulada como “extorsión agravada por su comisión reiterada”. Tras el operativo, Fernando Gabriel Funes quedó detenido, mientras la Justicia continúa avanzando con la causa para determinar si existen más víctimas o hechos similares cometidos en la zona.