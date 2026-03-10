En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
policía
Florencio Varela
Estafa y amenazas

Detuvieron a un falso policía que extorsionaba a comerciantes en Florencio Varela: "El jefe de calle"

El acusado había formado parte de la Policía Federal y de la Ciudad, aunque ya no es un miembro activo de la fuerza. Pese a ello, fingía ser un agente para exigir dinero o servicios.

El acusado

El acusado, Gabriel Fernando Funes, de 34 años, fue detenido luego de un allanamiento. 

Un hombre de 34 años fue detenido acusado de extorsionar a comerciantes tras hacerse pasar por policía en distintos puntos de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. Para concretar las amenazas utilizaba ropa similar a la de las fuerzas de seguridad, armas de apariencia real y un auto con baliza, con el que simulaba ser un patrullero.

Leé también Un policía no se resistió y entregó el auto, pero le pegaron un tiro por la espalda
Video: balearon por la espalda a un policía bonaerense para robarle el auto

La investigación fue realizada por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes junto con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Florencio Varela, luego de varias denuncias de comerciantes que alertaron sobre la presencia de un hombre que se presentaba como supuesto policía.

Según los investigadores, el sospechoso afirmaba ser “jefe de calle” de la DDI y también de la Comisaría Primera de Florencio Varela, una estrategia con la que intimidaba a sus víctimas para exigir dinero o servicios gratuitos. De acuerdo con la causa, el acusado se presentaba en distintos comercios de la zona con actitud intimidante y utilizando elementos que reforzaban su falsa identidad policial.

Uno de los episodios denunciados ocurrió el 17 de febrero en una gomería ubicada sobre la avenida Eva Perón al 4200. Allí el hombre obligó a los trabajadores a entregarle una cubierta y colocarla en su vehículo, argumentando que tenía funciones dentro de la fuerza. Días después, el 20 de febrero, el sospechoso volvió a actuar en un lavadero de autos de la misma avenida.

Según relató el dueño del comercio, el hombre llegó al lugar de manera agresiva y le exigió 10.000 pesos. “Vino dos veces y en mal estado, estaba drogado. No se podía mantener”, contó Juan, el propietario del local, quien finalmente accedió a lavar el auto bajo amenazas.

los-elementos-que-secuestro-la-policia-durante-el-allanamiento-foto-gentileza-codigo-baires-YDZVX5JPGNHAFA7DJENM6ZG22Y
Los elementos que secuestr&oacute; la Polic&iacute;a durante el allanamiento. (Foto: gentileza C&oacute;digo Baires)

Los elementos que secuestró la Policía durante el allanamiento. (Foto: gentileza Código Baires)

El comerciante también denunció que el acusado regresó a principios de marzo y volvió a intimidarlo. “Sacó una faca y me dijo: ‘Con esto a los pibes como vos los parto en la calle’”, recordó la víctima. Para evitar problemas, el hombre decidió entregarle el dinero que le pedía. “Yo para no tener problemas accedí a darle los 10.000 pesos si se iba”, explicó.

El auto con baliza y el allanamiento

Durante la investigación, los detectives lograron identificar que el sospechoso se movilizaba en un Ford Fiesta blanco, al que le colocaba una baliza para simular que se trataba de un patrullero.

Además, se comprobó que poseía indumentaria, insignias y accesorios similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad, lo que reforzaba su estrategia de intimidación. Con estas pruebas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que permitió detener al acusado.

El sospechoso fue identificado como Fernando Gabriel Funes, de 34 años, quien había sido cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) y posteriormente fue transferido a la Policía de la Ciudad, aunque más tarde fue apartado de la fuerza. Hasta el momento no trascendieron los detalles de su desplazamiento.

Qué encontraron durante el operativo

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron diversos elementos que el hombre utilizaba para cometer las maniobras.

Entre los objetos incautados se encontraron:

  • Armas tipo airsoft (de aire comprimido)
  • Municiones de distintos calibres
  • Indumentaria policial e insignias
  • Correajes y accesorios tácticos
  • Dos granadas de gas lacrimógeno
  • El Ford Fiesta utilizado en los hechos

La causa judicial

La investigación fue caratulada como “extorsión agravada por su comisión reiterada”. Tras el operativo, Fernando Gabriel Funes quedó detenido, mientras la Justicia continúa avanzando con la causa para determinar si existen más víctimas o hechos similares cometidos en la zona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
policía Florencio Varela
Notas relacionadas
Feroz tiroteo en el allanamiento en una pool party: cayó una banda de delincuentes y hubo un muerto
Así fue el dramático ruego de un chofer de Uber para que no lo maten: "Tengo hijos, por favor"
Violento choque entre un colectivo del Servicio Penitenciario y una camioneta: hay 2 muertos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar