Feroz tiroteo en el allanamiento en una pool party: cayó una banda de delincuentes y hubo un muerto
Los efectivos entraron a una casa ubicada en 9 de Abril y detuvieron a parte de la organización criminal. Uno de los sospechosos murió tras tirotearse con los agentes.
Feroz tiroteo en el allanamiento en una quinta: cayó una banda de delincuentes y hubo un muerto.
Un operativo policial terminó en un tiroteo en el sur del conurbano, cuando efectivos de la Policía Bonaerense se enfrentaron a balazos con un grupo de jóvenes acusados de integrar una banda dedicada al robo de autos para cometer entraderas. Uno de los sospechosos murió tras tirotearse con los agentes.
El episodio ocurrió durante un allanamiento en una casa quinta de la localidad de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, donde los investigadores habían detectado que se ocultaban algunos de los sospechosos. En el lugar se estaba desarrollando una pool party, donde parte de la organización se encontraba reunida.
Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y uno de los acusados. El hombre resultó herido de bala en la cabeza, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona y murió horas después.
El allanamiento fue ordenado en el marco de una investigación que llevaba adelante la UFI N° 3 de Lomas de Zamora, que seguía los pasos de una banda dedicada al robo agravado de vehículos. Los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) llegaron a la quinta luego de confirmar que al menos dos de los sospechosos buscados se encontraban en ese lugar.
Cuando los policías ingresaron a la propiedad, un hombre que estaba en la planta alta comenzó a disparar contra los agentes, lo que desencadenó un tiroteo. Ante la agresión, los efectivos respondieron al ataque y lograron reducir al agresor, quien quedó gravemente herido.
Tras asegurar el lugar, los policías revisaron la vivienda y encontraron al sospechoso tendido y con una herida de bala en la cabeza. Fue trasladado a un hospital, pero finalmente murió como consecuencia de las lesiones.
Detenidos y acusados de integrar una banda delictiva
Luego del operativo, el resto de los integrantes de la organización fue detenido y quedó imputado por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento. De acuerdo con la investigación judicial, el grupo estaba dedicado al robo de autos en distintos puntos del sur del conurbano, vehículos que luego eran adulterados para venderlos o utilizados para cometer entraderas.
Los investigadores señalaron que la banda contaba con una estructura organizada con roles específicos. Algunos de los integrantes se encargaban de ejecutar los robos violentos, mientras que otros proveían armas, documentación falsa y logística. También había miembros dedicados a la adulteración de los vehículos robados y a la administración del dinero obtenido de los delitos.
La investigación: 15 robos y decenas de allanamientos
Según detallaron fuentes judiciales, la causa ya logró comprobar al menos 15 hechos delictivos vinculados a esta organización criminal. En el marco de la investigación se realizaron 33 órdenes de allanamiento, que derivaron en 15 detenciones.
El presunto líder de la banda ya se encontraba detenido en una cárcel bonaerense, mientras que el resto de los sospechosos fue capturado durante los procedimientos realizados en distintos puntos del conurbano.
La causa continúa en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que busca determinar la participación de cada uno de los implicados en la organización delictiva y su posible vínculo con otros robos registrados en la zona.