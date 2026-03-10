Feroz tiroteo en el allanamiento en una pool party: cayó una banda de delincuentes y hubo un muerto

Embed

Cuando los policías ingresaron a la propiedad, un hombre que estaba en la planta alta comenzó a disparar contra los agentes, lo que desencadenó un tiroteo. Ante la agresión, los efectivos respondieron al ataque y lograron reducir al agresor, quien quedó gravemente herido.

Tras asegurar el lugar, los policías revisaron la vivienda y encontraron al sospechoso tendido y con una herida de bala en la cabeza. Fue trasladado a un hospital, pero finalmente murió como consecuencia de las lesiones.

Detenidos y acusados de integrar una banda delictiva

Luego del operativo, el resto de los integrantes de la organización fue detenido y quedó imputado por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento. De acuerdo con la investigación judicial, el grupo estaba dedicado al robo de autos en distintos puntos del sur del conurbano, vehículos que luego eran adulterados para venderlos o utilizados para cometer entraderas.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-tWEyr81773173036159-1773173217 Así le disparaba a la policía un delincuente atrapado tras el allanamiento en la pool party.

Los investigadores señalaron que la banda contaba con una estructura organizada con roles específicos. Algunos de los integrantes se encargaban de ejecutar los robos violentos, mientras que otros proveían armas, documentación falsa y logística. También había miembros dedicados a la adulteración de los vehículos robados y a la administración del dinero obtenido de los delitos.

La investigación: 15 robos y decenas de allanamientos

Según detallaron fuentes judiciales, la causa ya logró comprobar al menos 15 hechos delictivos vinculados a esta organización criminal. En el marco de la investigación se realizaron 33 órdenes de allanamiento, que derivaron en 15 detenciones.

El presunto líder de la banda ya se encontraba detenido en una cárcel bonaerense, mientras que el resto de los sospechosos fue capturado durante los procedimientos realizados en distintos puntos del conurbano.

Captura Uno de los sospechosos murió tras tirotearse con los agentes.

La causa continúa en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que busca determinar la participación de cada uno de los implicados en la organización delictiva y su posible vínculo con otros robos registrados en la zona.