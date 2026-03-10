Revelan el origen de la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara dentro de Telefe

"Le había llegado hace un tiempo a Santiago, desde una persona muy cerca de su entorno con el canal, que Wanda habría querido quedarse dos veces con la conducción del Martín Fierro", explicó Peralta.

De acuerdo con esa versión, la empresaria habría tenido contactos con miembros de APTRA para evaluar esa posibilidad.

"Ella tuvo alguna comunicación con miembros de APTRA para ver si estaba la posibilidad. [...] Después de eso, en el último Martín Fierro, Santiago del Moro estaba como conductor y reparó en muchos, pero nombró al pasar a Wanda Nara", agregó el panelista.

Tras aquella ceremonia, el tema volvió a comentarse dentro del ambiente televisivo y alimentó los rumores de una supuesta rivalidad entre ambos.

Qué dijo Santiago del Moro sobre Wanda Nara

La llegada de Wanda Nara a la conducción de Telefe se dio justamente en el espacio que había dejado vacante Santiago del Moro en MasterChef Celebrity. Ese mismo año, el conductor tomó las riendas del regreso de Gran Hermano, que se convirtió en uno de los grandes éxitos del canal.

Con el paso del tiempo, Wanda logró consolidarse como conductora y sumar nuevos proyectos, como Bake Off, ciclo que anteriormente estaba encabezado por Paula Chaves.

Consultado por los rumores de una supuesta interna, Del Moro decidió bajarle el tono a la polémica y se mostró elogioso con su colega. "La amo a Wanda, yo fui el primero que pedí por ella para MasterChef", aseguró el conductor en diálogo con Yanina Latorre al aire de SQP (América TV).

Además, también respondió a las versiones sobre una supuesta disputa por la conducción de los premios Martín Fierro. "No tengo idea lo del Martín Fierro, lo haría bárbaro, ¿por qué no?", señaló.