A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TENSIÓN

Revelan el origen de la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara dentro de Telefe

En medio de versiones sobre una interna en Telefe, Yanina Latorre reveló detalles del origen de la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara, dos de las figuras más fuertes del canal.

10 mar 2026, 21:15
Revelan el origen de la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara dentro de Telefe
Revelan el origen de la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara dentro de Telefe

Revelan el origen de la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara dentro de Telefe

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe no tuvo el impacto de rating que muchos esperaban. Aunque el reality mantiene buenos números, el liderazgo del canal sigue estando en manos de MasterChef Celebrity, el ciclo conducido por Wanda Nara, que continúa siendo el programa más visto de la televisión.

En medio de esa competencia interna comenzaron a circular versiones de una supuesta tensión entre Wanda y Santiago del Moro, dos de las figuras más fuertes del canal. Sin embargo, el origen de ese distanciamiento no tendría que ver únicamente con el rating.

Leé también

El fuerte relato de la empleada que se cayó por las escaleras en la casa de Wanda Nara: "Ella nunca pagó"

El fuerte relato de la empleada que se cayó por las escaleras en la casa de Wanda Nara: Ella nunca pagó

La información fue revelada, este martes, por Nico Peralta en el programa SQP (América TV), donde aseguró que el malestar entre ambos vendría desde hace tiempo. "Esta guerra fría viene de larga data, cuando Del Moro la llama a Wanda para conducir MasterChef", reveló el periodista.

Según explicó, el conductor se habría enterado de un movimiento que no le habría caído nada bien: la posibilidad de que Wanda buscara ocupar su lugar en una de las ceremonias más importantes de la televisión.

"Le había llegado hace un tiempo a Santiago, desde una persona muy cerca de su entorno con el canal, que Wanda habría querido quedarse dos veces con la conducción del Martín Fierro", explicó Peralta.

De acuerdo con esa versión, la empresaria habría tenido contactos con miembros de APTRA para evaluar esa posibilidad.

"Ella tuvo alguna comunicación con miembros de APTRA para ver si estaba la posibilidad. [...] Después de eso, en el último Martín Fierro, Santiago del Moro estaba como conductor y reparó en muchos, pero nombró al pasar a Wanda Nara", agregó el panelista.

Tras aquella ceremonia, el tema volvió a comentarse dentro del ambiente televisivo y alimentó los rumores de una supuesta rivalidad entre ambos.

Embed

Qué dijo Santiago del Moro sobre Wanda Nara

La llegada de Wanda Nara a la conducción de Telefe se dio justamente en el espacio que había dejado vacante Santiago del Moro en MasterChef Celebrity. Ese mismo año, el conductor tomó las riendas del regreso de Gran Hermano, que se convirtió en uno de los grandes éxitos del canal.

Con el paso del tiempo, Wanda logró consolidarse como conductora y sumar nuevos proyectos, como Bake Off, ciclo que anteriormente estaba encabezado por Paula Chaves.

Consultado por los rumores de una supuesta interna, Del Moro decidió bajarle el tono a la polémica y se mostró elogioso con su colega. "La amo a Wanda, yo fui el primero que pedí por ella para MasterChef", aseguró el conductor en diálogo con Yanina Latorre al aire de SQP (América TV).

Además, también respondió a las versiones sobre una supuesta disputa por la conducción de los premios Martín Fierro. "No tengo idea lo del Martín Fierro, lo haría bárbaro, ¿por qué no?", señaló.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Santiago del Moro Yanina Latorre Telefe

Lo más visto