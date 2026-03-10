Mauro Icardi tuvo una reacción indignante y los hinchas del Galatasaray lo increparon: "Ni siquiera..."

“Jugamos partidos difíciles dos veces seguidas. Juventus, JK, Liverpool… No he visto a nadie escribir que Icardi debería entrar. Lo hemos dicho muchas veces: se le acabó el tiempo a este chico; hay que dejarlo ir en el mercado de fichajes de invierno, traer refuerzos. Algunos empezaron a hablar de lealtad. En el fútbol, la “lealtad” no se trata de mantener en el banquillo a un jugador que ni siquiera puede correr”.

“Ahora que el partido ha terminado, puedo decir esto: Galatasaray ha comenzado a buscar un delantero suplente; las posibilidades de que continúen con Mauro Icardi disminuyen día a día”.

“El hecho de que el capitán del Galatasaray ni siquiera participe en las celebraciones, y mucho menos comparta publicaciones, tras los partidos contra la Juventus, el Beikta y el Liverpool afecta negativamente al equipo. Mientras la gente celebra como loca cuando marcas un gol, ya nos has descartado mentalmente. #Icardi”.

Y la prensa fue muy cruel con Mauro Icardi, como Sinan Engin, ex futbolista y ahora comentarista: “El Galatasaray tiene un jugador extra: Victor Osimhen. Hay que fijarse en su genética, es más que un humano. ¿Qué come este tipo, hermano? Debe estar comiendo leones. Osimhen se ha vuelto como un león. Han olvidado a Icardi”.