Mauro Icardi tuvo una reacción indignante y los hinchas del Galatasaray lo increparon: "Ni siquiera..."
Los fanáticos del Galatasaray mostraron su descontento con Mauro Icardi por su reacción inmediata tras el encuentro de Champions League contra el Liverpool.
10 mar 2026, 21:21
Mauro Icardi tuvo una reacción indignante y los hinchas del Galatasaray lo increparon: "Ni siquiera..."
Una situación inesperada rodeó a Mauro Icardi en la previa del partido que su equipo disputó este martes en Estambul frente al Liverpool por la Champions League. El delantero no sólo quedó fuera del encuentro, sino que además abandonó el estadio antes del final y no participó de los festejos tras la victoria.
La escena también incluyó la presencia de la China Suárez, quien había llegado al estadio acompañada por sus tres hijos con la intención de alentar al equipo de su pareja. Sin embargo, antes de que comenzara el partido, Icardi se retiró hacia los vestuarios y ya no volvió a aparecer en el campo.
Laura Ubfal también se hizo eco de la polémica y compartió en su portal varias reacciones de los hinchas, donde se los notaba muy enojados por lo ocurrido.
Embed
Qué le dijeron los hinchas del Galatasaray sobre Mauro Icardi
“Ni siquiera publicas un solo mensaje de apoyo cuando el equipo triunfa; no compartes la alegría de la victoria. La afición del Galatasaray que te quiere no merece esta reacción. Nadie quiere que sea así. Desafortunadamente, nuestro fin está cerca, Capitán Icardi…”
“Jugamos partidos difíciles dos veces seguidas. Juventus, JK, Liverpool… No he visto a nadie escribir que Icardi debería entrar. Lo hemos dicho muchas veces: se le acabó el tiempo a este chico; hay que dejarlo ir en el mercado de fichajes de invierno, traer refuerzos. Algunos empezaron a hablar de lealtad. En el fútbol, la “lealtad” no se trata de mantener en el banquillo a un jugador que ni siquiera puede correr”.
“Ahora que el partido ha terminado, puedo decir esto: Galatasaray ha comenzado a buscar un delantero suplente; las posibilidades de que continúen con Mauro Icardi disminuyen día a día”.
“El hecho de que el capitán del Galatasaray ni siquiera participe en las celebraciones, y mucho menos comparta publicaciones, tras los partidos contra la Juventus, el Beikta y el Liverpool afecta negativamente al equipo. Mientras la gente celebra como loca cuando marcas un gol, ya nos has descartado mentalmente. #Icardi”.
Y la prensa fue muy cruel con Mauro Icardi, como Sinan Engin, ex futbolista y ahora comentarista: “El Galatasaray tiene un jugador extra: Victor Osimhen. Hay que fijarse en su genética, es más que un humano. ¿Qué come este tipo, hermano? Debe estar comiendo leones. Osimhen se ha vuelto como un león. Han olvidado a Icardi”.