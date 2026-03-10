Lo reemplazaron tras dos errores: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

El segundo gol del Atlético llegó a los 14 minutos, cuando Antoine Griezmann definió tras una jugada en la que el principal error fue del defensor Micky van de Ven.

Sin embargo, el momento que terminó de sellar la noche del arquero checo ocurrió tres minutos más tarde. Kinský volvió a intentar jugar con los pies, pero dejó el balón corto dentro del área. Nuevamente apareció Julián Álvarez, que interceptó el pase y definió con el arco prácticamente vacío para el 3-0.

Tras esa jugada, el entrenador decidió reemplazar al arquero, en medio de una actuación defensiva que dejó expuesto al Tottenham desde el inicio.

Atlético de Madrid goleó y quedó cerca de los cuartos de final

Con la ventaja temprana, el equipo dirigido por Diego Simeone dominó el partido y amplió el marcador en el segundo tiempo. El defensor Robin Le Normand anotó el 4-0, mientras que Tottenham logró descontar con un gol del español Pedro Porro, que puso el 4-1.

Sin embargo, Julián Álvarez volvió a aparecer como figura y marcó el 5-1 tras un contragolpe letal del conjunto madrileño. En los minutos finales, Dominic Solanke anotó el segundo gol del Tottenham y dejó el 5-2 definitivo.

Hu_260310_Deporte_Fut_News_UEFA_Champions_League_Tottenham_Hotspurs_Atletico_Madrid_Romero_Kinsky Cuti Romero consoló a su arquero antes de ser reemplazado.

Un golpe duro para Tottenham en la Champions League

La goleada dejó a Atlético de Madrid muy cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Champions League, mientras que Tottenham deberá intentar una remontada complicada en el partido de vuelta. El vencedor de esta serie se enfrentará en la próxima ronda al ganador de la eliminatoria entre Newcastle y Barcelona.