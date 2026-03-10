Lo reemplazaron tras dos errores: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid
El partido entre Atlético de Madrid y Tottenham por los octavos de final de la Champions League tuvo un comienzo caótico para el equipo inglés. El arquero checo Antonín Kinský protagonizó dos errores insólitos en los primeros minutos y fue reemplazado antes de los 20 minutos de juego, en una escena poco habitual en el principal torneo de clubes de Europa.
El encuentro, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano, comenzó de la peor manera para Tottenham. En apenas 16 minutos, Atlético de Madrid ya ganaba 3-0, aprovechando una serie de fallas defensivas que incluyeron dos resbalones del arquero de 23 años.
La situación obligó al entrenador Igor Tudor a tomar una decisión drástica: sacó a Kinský a los 18 minutos del primer tiempo e hizo ingresar al italiano Guglielmo Vicario.
El primer error llegó a los seis minutos de juego. Kinský intentó salir jugando con el balón en los pies, pero resbaló dentro de su área, lo que permitió que Julián Álvarez recuperara la pelota y habilitara a Marcos Llorente, que abrió el marcador.
El segundo gol del Atlético llegó a los 14 minutos, cuando Antoine Griezmann definió tras una jugada en la que el principal error fue del defensor Micky van de Ven.
Sin embargo, el momento que terminó de sellar la noche del arquero checo ocurrió tres minutos más tarde. Kinský volvió a intentar jugar con los pies, pero dejó el balón corto dentro del área. Nuevamente apareció Julián Álvarez, que interceptó el pase y definió con el arco prácticamente vacío para el 3-0.
Tras esa jugada, el entrenador decidió reemplazar al arquero, en medio de una actuación defensiva que dejó expuesto al Tottenham desde el inicio.
Atlético de Madrid goleó y quedó cerca de los cuartos de final
Con la ventaja temprana, el equipo dirigido por Diego Simeone dominó el partido y amplió el marcador en el segundo tiempo. El defensor Robin Le Normand anotó el 4-0, mientras que Tottenham logró descontar con un gol del español Pedro Porro, que puso el 4-1.
Sin embargo, Julián Álvarez volvió a aparecer como figura y marcó el 5-1 tras un contragolpe letal del conjunto madrileño. En los minutos finales, Dominic Solanke anotó el segundo gol del Tottenham y dejó el 5-2 definitivo.
Un golpe duro para Tottenham en la Champions League
La goleada dejó a Atlético de Madrid muy cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Champions League, mientras que Tottenham deberá intentar una remontada complicada en el partido de vuelta. El vencedor de esta serie se enfrentará en la próxima ronda al ganador de la eliminatoria entre Newcastle y Barcelona.