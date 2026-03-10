Así fue el dramático ruego de un chofer de aplicación para que no lo maten: "Tengo hijos, por favor"

Embed

En el video también se observa que el conductor intentó liberarse y escapar, pero uno de los delincuentes lo sujetó con fuerza para impedir que pudiera correr hacia un lugar seguro. “Bajate porque te mato. Dale, bajate porque te mato”, le advirtieron los ladrones mientras lo mantenían bajo amenaza.

El robo ocurrió cerca de una escuela y a plena luz del día

El violento episodio ocurrió luego del horario de salida escolar, en la esquina de Juan Manuel de Lavardén y Baradero, a media cuadra de la Escuela Cabrini, en Villa Amelia.

En ese momento, varios vecinos transitaban por la zona. En las imágenes se observa a una pareja con un menor caminando por la vereda y a dos hombres que, al escuchar los gritos del chofer, advirtieron lo que estaba ocurriendo.

Tras varios segundos de forcejeos y súplicas, el conductor finalmente descendió del vehículo y caminó hasta la esquina opuesta, mientras los delincuentes tomaban el control del auto. Acto seguido, arrancaron el vehículo y escaparon del lugar, dejando a la víctima en la calle.

Captura El momento del robo al chofer de aplicación.

El reclamo de los vecinos por la inseguridad

Luego de que el video se viralizara, vecinos del barrio difundieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por el hecho y reclamaron mayor seguridad. “Esto pasó en pleno horario donde circulan chicos y familias. No podemos naturalizar estas situaciones ni mirar para otro lado. La inseguridad nos afecta a todos”, señalaron.

En el mensaje también pidieron colaboración para identificar a los responsables del asalto. “El silencio solo favorece a quienes cometen estos hechos. Cuidémonos entre todos y no dejemos que esto vuelva a pasar. Compartan para que más vecinos estén alertas”, agregaron.

La Justicia inició una investigación de oficio

La víctima no realizó la denuncia formal del robo y tampoco se registró un llamado al 911 que alertara a la Policía Bonaerense sobre lo sucedido.

Sin embargo, tras la difusión de las imágenes del asalto, la Fiscalía General de Lomas de Zamora inició una investigación de oficio para identificar a los delincuentes y localizar al conductor asaltado.

El objetivo es reconstruir la secuencia completa del hecho y analizar las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de dar con los responsables del violento robo ocurrido a plena luz del día en Ingeniero Budge.