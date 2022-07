Detuvieron a un hombre acusado de asesinar y enterrar a su abuelo en el patio de su casa

policial wilde.png El hecho fue descubierto ayer, sábado, en una vivienda ubicada en la calle Caxaraville al 5600 (Wilde)

Según detallaron las fuentes a Télam, el pasado viernes una mujer realizó una denuncia telefónica a la fiscalía 3 de Avellaneda en la cual aseguró que desde hacía varios días no tenía noticias de su padre, identificado como Antonio Nicolás Carrano (85).

La investigación de los hechos

La investigación, que comenzó como “averiguaciones de paradero”, continuó con la presentación de efectivos de la comisaría 5ta. de Wilde al domicilio del jubilado, donde fueron recibidos por su nieto, Damián Rodrigo Tello, hijo de la mujer denunciante.

Los oficiales ingresaron al domicilio y observaron en el patio del fondo de la vivienda un montículo de adoquines que les llamó la atención.

Al acercarse vieron partes de un cuerpo humano, por lo que rápidamente aprehendieron a Tello y dieron aviso a la fiscal María Laura Carballal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 especializada en violencia de género y familia de Avellaneda.

wilde policial.jpg La víctima fue identificada como Antonio Nicolás Carrano de 85 años

La representante del Ministerio Público indicó que se realicen las pericias en el domicilio mientras que se espera que mañana indague a Tello por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua.

También se aguarda el resultado de la operación de autopsia para establecer cómo fue asesinado Carrano y su data de muerte.

¿Quién es Damián Rodrigo Tello, el joven acusado enterrar a su abuelo en el patio de su casa?

“Mi abuelo, mi héroe, estoy tan agradecido”, escribió Tello el pasado 2 de junio en su perfil de la red social Facebook, acompañado de una foto de Carraño en blanco y negro de cuando era joven.

El hombre se presenta como tatuador y músico, y además expuso varios dibujos en su red social.

“Quisiera ser libre cumplir mis sueños y q jamás me hubiera acuchillado ese maldito rayo cruel y haber tenido que ver a ese q arrastra los pies y te muestra los dientes... me arruinó la vida”, escribió también el pasado 2 de junio en un posteo acompañado de una foto presuntamente de él celebrando un cumpleaños.

El posteo continuó con los siguientes comentarios: “Desde chiquito ayudó a las personas, intentó ser músico y siempre lo mismo tengo q estar viendo a esa mierda con dientes de plomo maldito rayo de mierda obligado a no respirar y mirar a la pared estoy podrido de estar acá sin poder estudiar trabajar ni nada de nada no soporto más”.

posteo policial wilde.png

Y finaliza: “Desde chico mi mamá y mi papá quieren q hagan música u está mierda me fanfarronea los dientes de plomo maldito rayo de mierda no puedo más. Maldita vida de mierda estudio voy a la Universidad me viven robando me viven abusando estoy hartó cansado de pedir ayuda”.

Por último, Julio, un vecino de la víctima, aseguró que Tello era “policía federal” y que “tuvo problemas de separación con su mujer y ahí empezó a 'chiflar'”, desde hace aproximadamente seis años.

El vecino dijo al canal C5N que el acusado “era un buen pibe, laburador y que lo querían todos”, y que la víctima, Antonio, también “fue policía toda la vida”.