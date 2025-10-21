Detuvieron a un hombre denunciado por su madre por un doble crimen en su casa

EXDKK2OLKVHORJE3PET27JMDOQ

En un principio, no había rastros de Carol Mora, quien ya era buscada por su familia. Horas después, su cuerpo apareció en una zona rural de Avellaneda, cerca de Paraje El Carmen, a pocos metros de la Ruta Provincial 31 S.

La “fiesta” y el relato del fiscal

El fiscal regional Rubén Martínez, en declaraciones a Aire de Santa Fe, reveló que en la casa de Imhoff se desarrolló una fiesta que duró tres días, desde el viernes hasta el domingo, con cinco personas presentes y consumo de alcohol y drogas.

“En ese contexto ocurrieron los crímenes de Carol y Martín. La hipótesis es que durante la madrugada del lunes, Imhoff intentó deshacerse del cuerpo de la joven, trasladándola en el baúl de su auto hasta el campo, mientras el cuerpo de Blanco quedó en la vivienda”, explicó el fiscal.

Según Martínez, el acusado “también habría intentado descartar el cadáver de Blanco, pero no logró su cometido”, aunque todavía se investigan los motivos y la secuencia exacta de los hechos.

Testigos y nuevos avances en la causa

Las otras dos personas que participaron de la reunión fueron demoradas e indagadas, pero recuperaron la libertad el martes. De todos modos, la Justicia retuvo sus teléfonos celulares y las citará nuevamente como testigos en las próximas horas.

Los cuerpos de las víctimas fueron sometidos a autopsias este martes, cuyos resultados aún no se difundieron oficialmente. En tanto, Imhoff será imputado formalmente por doble homicidio en las próximas horas.

El fiscal Martínez no descartó que uno de los asesinatos se haya tratado de un femicidio, ya que testigos afirmaron que Imhoff y Carol mantenían una relación sentimental intermitente. “Es posible que la muerte de la mujer se trate de un femicidio. Hay declaraciones que refieren que eran pareja”, indicó el funcionario judicial.

Aunque no existían denuncias formales por violencia de género, los allegados de la joven mencionaron episodios de acoso previos y una relación marcada por la inestabilidad. Carol era madre de una nena de cuatro años.

Su familia y amigos la despidieron con dolor: “Hija mía de mi corazón, mi adorada sobrina, cuánto dolor has dejado... No hay consuelo”, escribió su tía en redes sociales. Una amiga también la recordó: “Una persona tan buena y con un corazón de oro. No caigo todavía, negra. Espero se haga justicia”.

Quién era Martín Blanco

Martín, apodado “Pin” o “Limón”, era trabajador metalúrgico y un apasionado del fútbol. Jugó en los clubes Atlético Adelante y Alumni de Reconquista, que lo despidieron con mensajes de dolor en redes sociales. “Gracias por tu entrega y por haber sido parte de nuestra historia. Que en paz descanses”, publicó Alumni en un comunicado.

Su hermano también expresó su tristeza: “Se fue una parte de mí. Sufriste mucho, pero no merecías irte así. Tu nombre será eterno”, escribió en Facebook.

Tras el crimen, la organización Ni Una Menos Santa Fe convocó a una marcha de antorchas para este martes a las 18, desde la sede municipal hasta la Casa de Gobierno. “Ante el incremento de la violencia y los femicidios, exigimos una respuesta inmediata del Estado municipal y provincial. ¡Políticas públicas ya!”, señala el comunicado.

El caso conmociona a toda la provincia de Santa Fe y se suma a la larga lista de crímenes de género y violencia extrema que vuelven a exponer la falta de prevención y protección en contextos de riesgo.