Diego Maradona y el documental prohibido: comienza el jury que puede cambiar el futuro de Julieta Makintach

Qué se investiga y por qué

julieta makintach diego maradona.jpg La jueza Julieta Makintach, suspendida por el documental de la muerte de Diego Maradona, enfrenta el jury final.

El Jury de Enjuiciamiento de Magistrados tiene la función de evaluar la conducta de los jueces y funcionarios judiciales. En este caso, se analizarán los hechos que involucraron a Makintach durante el juicio por la muerte de Maradona, donde fue señalada por permitir la filmación de un documental titulado Justicia Divina, que se realizaba en plena etapa de audiencias.

Según la investigación, la jueza conocía el contenido del proyecto y habría participado activamente en su desarrollo. La productora La Doble S.A., a cargo del material, tenía previsto incluir imágenes del debate oral con el consentimiento de la magistrada.

Por estos hechos, Makintach fue imputada penalmente por cinco delitos: cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

El avance del jury definirá, además, si mantiene o pierde los fueros judiciales que hoy le otorgan inmunidad.

El rol de los testigos

El jury contará con 69 testigos. Más de la mitad fueron convocados por la acusación, mientras que 13 declararán a pedido de la defensa. Otros cinco testigos son compartidos, entre ellos Dalma y Giannina Maradona, hijas del exfutbolista, así como los abogados Julio Rivas y Nicolás D’Albora, defensores de los médicos imputados Leopoldo Luque y Nancy Forlini, respectivamente. También figura José Arnal, titular de la productora La Doble S.A.

En su testimonio previo ante la justicia ordinaria, Arnal aseguró que la jueza “conocía el contenido del documental” y que “se encontraba absolutamente de acuerdo con su realización”. Su declaración es considerada clave por los investigadores.

La primera jornada

La primera audiencia del jury comenzará con la exposición de los lineamientos generales por parte de la acusación y la defensa. Luego declarará Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, quien fue uno de los protagonistas del juicio por la muerte de Maradona y exhibió en pleno debate los videos del documental que originaron el escándalo.

Ferrari fue también quien denunció públicamente las irregularidades y solicitó la suspensión del proceso cuando se descubrió que había cámaras filmando dentro de la sala sin autorización formal.

Posteriormente, declararán las dos policías encargadas de la custodia del juicio, quienes afirmaron que las personas que grababan contaban con permiso directo de Makintach. Una de ellas relató que llamó la atención a un camarógrafo que filmaba sin acreditación oficial.

El propio camarógrafo involucrado será citado en la primera jornada, junto con una médica esteticista que denunció haber sido hostigada por la jueza luego de testificar en su contra en la causa penal.

También comparecerán otros dos efectivos policiales, un técnico cinematográfico, un productor audiovisual, la secretaria del tribunal del juicio de Maradona, el subsecretario de Comunicación de la Suprema Corte bonaerense y un secretario de la UFI de Ciberdelitos de San Isidro.

Quiénes conforman el jury

El juicio político estará a cargo de un tribunal conformado por cinco miembros del parlamento provincial y cinco abogados conjueces, quienes deliberarán bajo la presidencia de la jueza Hilda Kogan, titular de la SCBA. La acusación estará encabezada por Analía Duarte, fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, en representación de la Procuración bonaerense.

El proceso se llevará a cabo en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, donde se montó una sala especial para el desarrollo del debate, que se extenderá por entre cuatro y cinco jornadas, dependiendo del número de testigos y la prueba presentada.

Entre los impulsores del jury -denominados “adjutores”- se encuentran el Colegio de Abogados de San Isidro, el letrado Fernando Burlando y Julio César Coria, este último detenido por falso testimonio durante el juicio por la muerte del Diez.

La composición del tribunal

El cuerpo parlamentario estará integrado por los senadores Ariel Martínez Bordaisco (UCR) y Sergio Raúl Vargas (Unión Reunión y Fe); y las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza), Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria) y Guillermo Castello (La Libertad Avanza).

En tanto, los conjueces sorteados por la SCBA son Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora).

Una vez finalizadas las audiencias, el tribunal tendrá cinco días hábiles para deliberar y emitir su veredicto, que será leído en una audiencia pública.

Los antecedentes del caso por la muerte de Diego Maradona

Jueza Caso Maradona.jpg

El juicio por la muerte de Diego Maradona se desarrolló en 2024 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro. Estaban imputados los médicos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz y otros colaboradores del astro.

Durante las audiencias, Makintach fue señalada por mantener un comportamiento mediático y parcial, y por favorecer la presencia de cámaras en el recinto.

El escándalo estalló cuando, a mitad del debate, se descubrió que parte de las grabaciones realizadas por la productora eran para un documental que tenía como protagonista a la propia jueza. A raíz de esto, la Suprema Corte bonaerense anuló el juicio completo y dispuso la suspensión inmediata de Makintach.

Un fallo con alto impacto político y judicial

El resultado del jury tendrá consecuencias directas sobre el futuro del caso Maradona y sobre la imagen del Poder Judicial bonaerense. En caso de ser destituida, Makintach podría enfrentar una condena penal sin los fueros que actualmente la protegen.

Si, en cambio, el tribunal resuelve que no hubo causal suficiente para removerla, la magistrada podría reclamar su restitución al cargo y una reparación institucional por la suspensión.

El proceso también se sigue con atención desde el entorno de la familia Maradona. Tanto Dalma como Giannina han manifestado su indignación por las irregularidades que interrumpieron el juicio original, y se espera que sus testimonios tengan un fuerte peso simbólico.