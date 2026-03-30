La mesa política de Milei volvió a confirmar a Adorni como jefe de Gabinete y definió la agenda parlamentaria y judicial

Cerca del Jefe de Gabinete, reiteraron a A24.com que la presentación de la nueva declaración jurada correspondiente a 2026, vence el mes que viene, más precisamente "el 30 de mayo".

Mientras Adorni encabezaba esta tarde la mesa política en la Casa Rosada, la Policía Federal montaba un amplio operativo de seguridad con el corte de calles en la puerta del departamento de Caballito, en la esquina de Miró y Bonifacio, adonde estudiantes y docentes universitarios convocaron a protestas y clases públicas en contra del ajuste en Educación.

El Gobierno anunció que no cubrirá las vacantes de la Corte Suprema

corte suprema

También analizaron, según pudo saber A24.com, la postura que tomará el Gobierno frente al debate abierto por la Corte Suprema de justicia para definir un nuevo mecanismo para la designación de jueces federales y decidieron que el Poder Ejecutivo Nacional al menos antes de terminar el primer mandato de Javier Milei, en diciembre de 2027, "no va a mandar pliegos para cubrir las vacantes de la Corte" Suprema de Justicia, incluso, señalan "ni siquiera en 2028" porque "no lo considera necesario".

En un mensaje de convivencia con los actuales miembros de la Corte, la Casa Rosada dejó así sentada su posición de evitar un nuevo debate sobre las vacantes del máximo tribunal judicial del país, mientras se apresta a iniciar las negociaciones para la cobertura de más de 300 jueces y fiscales federales de todo el país este año.

El primer paso lo dio el ministro de justicia, Juan Mahiques, con el aval de Karina Milei, al enviar este lunes más de 60 pliegos al Senado con candidatos a cubrir cargos de jueces vacantes en los fueros civiles y comerciales, mientras dejarán para más adelante, la designación de jueces federales, porque necesita primero negociar esos nombres con gobernadores aliados, ya que necesitaría los 2 tercios de los votos del Senado.

En la Casa Rosada admitieron que no participarán de la discusión lanzada por la Corte para modificar el mecanismo de designación de jueces mediante una acordada que admiten "ahora deberá ser votada por los integrantes del Consejo de la Magistratura".

Jura Corte Suprema Viola

En ese marco, evitaron anticipar cual será la postura que llevará el nuevo secretario de Justicia, que responde a Karina Milei, Santiago Viola, como el representante del PEN en el Consejo de la Magistratura.

Otro de los mensajes enviados desde la Casa Rosada a la Corte, fueron los nombres de algunos candidatos a jueces para cubrir vacantes en los fueros civiles y comerciales y que incluirían en nombres de familiares. Tales serían los casos de Emilio Rossati, hijo del titular de la Corte, Horacio Rosatti; María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini y ex colega del actual ministro de justicia, Bautista Mahiques.

La postura del gobierno es que el consejo magistratura no debería existir porque utiliza un diseño de designación de jueces que muchas veces se ve cruzado por intereses políticos partidarios, señalan en Casa Rosada, al avalar el nuevo método que propone la Corte para que los pliegos vayan directamente desde el Ejecutivo al Senado, sin previo paso por el Consejo donde están representados los bloques parlamentarios, asociaciones de abogados, etc.

En tanto, la mesa política de Milei ratificó los proyectos prioritarios a ser tratados en el Congreso en las primeras sesiones ordinarias tras el feriado largo por Semana Santa, a partir del 6 de abril, entre los que destacó el interés por conseguir la sanción definitiva e la Ley de Glaciares y avanzar en los debates por las reformas Penal, y de las leyes de financiamiento Universitario y de Discapacidad, además de las leyes de expropiaciones y de tierras.