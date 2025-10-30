La profunda tristeza de Dalma y Gianinna en el día que Diego Maradona hubiera cumplido 65 años

Por su parte, Gianinna Maradona eligió una foto junto a su padre cuando era niña besando el Balón de Oro y con la canción El corazón sobre todo del grupo Estelares. “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”, precisó a corazón abierto, y luego compartió un collage de imágenes familiares donde también estaba su mamá, Claudia Villafañe.

Cómo fueron los últimos días de Diego Maradona y en qué estado se encuentra el juicio tras su muerte

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a la edad de 60 años debido a un paro cardíaco mientras dormía en su casa en el barrio San Andrés, Provincia de Buenos Aires.

La causa de la muerte fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva agravada, en el contexto de una miocardiopatía dilatada preexistente. La autopsia detalló además la presencia de acumulación de agua en el cuerpo, especialmente en los pulmones, abdomen y cabeza, y un corazón que pesaba el doble del normal, reflejando un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica.

En sus últimos días de vida, Maradona había sido intervenido quirúrgicamente para tratar un hematoma subdural en la cabeza, con éxito, y fue dado de alta el 11 de noviembre de 2020 para continuar su recuperación en su domicilio. La autopsia y testimonios posteriores revelaron que Maradona estuvo en agonía por cerca de 12 horas antes de fallecer, posiblemente causada por su insuficiencia cardíaca crónica y edema pulmonar.

El juicio por la muerte de Diego Maradona donde se debate lasresponsabilidades médicas y legales en torno al fallecimiento del astro fue anulado el 29 de mayo cuando ya se habían dado un total de 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, después de que se recusara a la jueza Julieta Makintach por participar en un documental sobre el caso. La magistrada fue llevada a juicio político por ese polémico accionar, el cual dará inicio el 6 de noviembre.

“Pienso lo mismo desde que salieron los videos, me da mucha vergüenza, me parece que acá no se está planteado si es algo legal o ilegal hacer un documental, sino que se trata de una jueza que metió personas a grabar. Me da mucha pena que por una persona, un juicio que había arrancado vuelva para atrás dos meses, me parece que es muy injusto”, precisó en su momento Dalma Maradona ante la suspensión del juicio por la muerte de su papá.

Los imputados por la muerte de Diego Maradona son Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal de Maradona), Agustina Cosachov (psiquiatra), Ricardo Almirón (enfermero), Gisella Madrid (enfermera), Nancy Forlini (médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico).