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"Van a morir todos": la reveladora amenaza previa del tirador de 15 años

El padre de una alumna de la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal aseguró que el adolescente había lanzado esa advertencia días antes del ataque. "Mi hija no quiere volver a la escuela", confió y detalló cómo fue la reacción de su hija en medio de las balas.

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En diálogo telefónico con Pablo Rossi, el padre de la alumna manifestó que se enteró de la tragedia por su propia hija. "Imagínate levantarte hoy en la mañana y encontrar esta noticia. A mí me llamó mi hija y me dijo 'Papi, me podés buscar urgente'. Y después me llegó el video", relató y confió que "no pensábamos que iba a pasar".

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"Después me dijo que un compañero mató a otro y yo no sabía qué había pasado. Yo quería saber cómo estaba ella", compartió y contó que aunque vive en "la otra punta de la ciudad" la atravesó "en menos de dos minutos" para llegar a la plaza cercana al colegio donde se reencontró con su hija.

La amenaza previa del agresor: "Voy a matar a todos"

Según el padre, el agresor "no tuvo ningún problema intraescolar" que justificara el ataque. Sin embargo, reveló que la semana anterior "él había dicho en la clase como que iba a morir todos" porque "supuestamente lo molestaban".

"Él acá, como en el pueblo es de zona rural y demás, se sabe que van a cazar. Que la familia de él tiene campo y caza en la zona rural, pero lo que uno menos esperaba es que iba a tener el arma en la escuela", opinó el hombre.

La reacción de la hija en medio del tiroteo

"Mi hija no quiere volver a la escuela y yo le dije que estaba totalmente bien. Esta semana al menos no va a pisar la escuela", contó Martín mientras las autoridades determinaron que durante las próximas 72 horas el establecimiento se mantuviera cerrado.

En cuanto al momento del ataque, señaló que "mi hija cuando sucedió en el hecho dice que se quedó parada, sentada, shocekeada y lo único que escuchó fueron ruidos de ventana, vidrios, porque había chicos tratando de escapar. Pero ella estaba sentada al frente de todo lo que sucedió y no pudo moverse".

"Para mí hoy el docente no está preparado para una situación como esta, mucho menos en un pueblo tan chico. Pero creo que se silenció mucho todas las situaciones dentro de lo ocurrido", manifestó y compartió que estudia en el mismo establecimiento que su hija para ser profesor.

El contexto familiar del agresor

Martín reclamó que "como padres, nos enteramos después de lo ocurrido de las cosas" en relación a la amenaza vertida previamente por el joven. "Acá nos conocemos entre todos y sabemos quién tiene acceso a estupefacientes, sabemos quién tiene problemas. Lo raro de este chico que no tiene problemas con nadie", señaló sobre el joven de 15 años.

En cuanto a la familia del menor, señaló que la madre "tiene un local de venta de garrafas acá, y a mí me traía la garrafa" y sobre los "problemas familiares", observó, que "uno no los toca o no los critica, pero se conoce mucho".

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