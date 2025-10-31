Por qué Claudia Villafañe le prohibió a Diego Maradona ver al Pastor Giménez: el increíble motivo

Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años el jueves 30 de octubre y por esto en las redes sociales se multiplicaron los mensajes y muestas de cariño al recordado Diez.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora Karina Mazzocco comentó en el programa A la tarde la curiosa anécdota que décadas atás involucró a Claudia Villafañe, Diego Maradona y el Pastor Giménez.
Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años el jueves 30 de octubre y por esto en las redes sociales se multiplicaron los mensajes y muestas de cariño al recordado Diez.
En el programa A la tarde (América Tv) salió al aire Germán Chicharra Pérez, histórico chofer de Maradona y que luego fue portero en el emblemático edificio de Segurola y Habana, donde el ex futbolista tenía un departamento y donde también vivía el Pastor Giménez.
En ese contexto, Karina Mazzocco recordó la divertida anécdota cuando Maradona se enteró que quien vivía arriba de ellos era el Pastor Giménez y que solía recibir visitas por las noches.
"¿Vos eras encargado del edificio donde vivía el Pastor Giménez? Porque Diego contó la historia que es buenísima porque él escuchaba todas las noches los taquitos de las chicas que llevaba el Pastor", le consultó vía telefónica Omar el Bacha, marido de Mazzocco, a Chicharra Pérez.
Y ante le respuesta afirmativa del entrevistado, la conductora comentó una divertida anécdota entre el Diez y su mujer, Claudia Villafañe, madre de sus hijas Dalma y Gianinna.
“¡Es verdad! Dice Diego que escuchaba todas las noches los taquitos, hasta que alguien le dice: ‘¿No sabés quien vive arriba? Vive al pastor Giménez’. Entonces, Diego le dice a Claudia: ‘No voy a seguir así porque estamos durmiendo a las nenas, voy a ir a la casa’. Y Claudia le dijo: ‘No, no, querido. Vos ahí no vas porque si no no vas a volver”, cerró la conductora a pura risa.
"Una hermosa persona y me enseñó todo. Fue como un padre, hermano, un amigo, todo. Antes del Mundial del 94 compró acá y después yo hice mi familia y nos conectamos otra vez de vuelta. Me dejó en el edificio y siempre me ayudó con consejos", reconoció Chicharra minutos antes con mucho afecto sobre su gran amistad con Maradona.
El canal de streaming Olga hizo un especial para recordar a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido 65 años junto a algunos familiares y sorpresivamente se dejó afuera de la convocatoria a Diego Fernando, lo que motivó la furia de Verónica Ojeda.
Pepe Ochoa contó en LAM (América Tv) que la expareja del Diez habló abiertamente en un grupo de WhatsApp con periodistas de la ausencia de su hijo, donde incluso apuntó contra Dalma Maradona por la exclusión.
A lo que Ángel de Brito aclaró que "Olga las llama para que colaboren con su producción, eligieron invitarlas y a un montón de gente que tuvieron que ver con Diego".
En tanto, Pepe Ochoa continuó detallando que "Dieguito empezó a ver por todos lados lo del Día Maradoniano. Le preguntó a la mamá por el evento y ella le dijo que, lamentablemente, no lo habían invitado". Y agregó que "ella (Ojeda) dijo que Dalma nunca la llamó, ni para contarle".
El panelista contó que Verónica Ojeda se encuentra "decepcionada" por lo ocurrido y agregó: "Acá hay un chico, que tiene un padre, Diego, que le hacen un evento y ninguna de las hermanas que están ahí le avisó".