Por qué Claudia Villafañe le prohibió a Diego Maradona ver al Pastor Giménez: el increíble motivo

Y ante le respuesta afirmativa del entrevistado, la conductora comentó una divertida anécdota entre el Diez y su mujer, Claudia Villafañe, madre de sus hijas Dalma y Gianinna.

“¡Es verdad! Dice Diego que escuchaba todas las noches los taquitos, hasta que alguien le dice: ‘¿No sabés quien vive arriba? Vive al pastor Giménez’. Entonces, Diego le dice a Claudia: ‘No voy a seguir así porque estamos durmiendo a las nenas, voy a ir a la casa’. Y Claudia le dijo: ‘No, no, querido. Vos ahí no vas porque si no no vas a volver”, cerró la conductora a pura risa.

"Una hermosa persona y me enseñó todo. Fue como un padre, hermano, un amigo, todo. Antes del Mundial del 94 compró acá y después yo hice mi familia y nos conectamos otra vez de vuelta. Me dejó en el edificio y siempre me ayudó con consejos", reconoció Chicharra minutos antes con mucho afecto sobre su gran amistad con Maradona.

El fuerte enojo de Verónica Ojeda por la exclusión de su hijo en el homenaje de Olga a Diego Maradona

El canal de streaming Olga hizo un especial para recordar a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido 65 años junto a algunos familiares y sorpresivamente se dejó afuera de la convocatoria a Diego Fernando, lo que motivó la furia de Verónica Ojeda.

Pepe Ochoa contó en LAM (América Tv) que la expareja del Diez habló abiertamente en un grupo de WhatsApp con periodistas de la ausencia de su hijo, donde incluso apuntó contra Dalma Maradona por la exclusión.

A lo que Ángel de Brito aclaró que "Olga las llama para que colaboren con su producción, eligieron invitarlas y a un montón de gente que tuvieron que ver con Diego".

En tanto, Pepe Ochoa continuó detallando que "Dieguito empezó a ver por todos lados lo del Día Maradoniano. Le preguntó a la mamá por el evento y ella le dijo que, lamentablemente, no lo habían invitado". Y agregó que "ella (Ojeda) dijo que Dalma nunca la llamó, ni para contarle".

El panelista contó que Verónica Ojeda se encuentra "decepcionada" por lo ocurrido y agregó: "Acá hay un chico, que tiene un padre, Diego, que le hacen un evento y ninguna de las hermanas que están ahí le avisó".