Juicio por la muerte de Diego Maradona: confirmaron la fecha de inicio del nuevo proceso.

Quiénes son los acusados por la muerte de Maradona

Los ocho imputados que llegarán al banquillo el próximo 17 de marzo de 2026 son:

Leopoldo Luque, neurocirujano.

Agustina Cosachov, psiquiatra.

Carlos Díaz, psicólogo.

Ricardo Almirón, enfermero.

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros.

Nancy Forlini, coordinadora médica de la empresa Swiss Medical.

Pedro Di Spagna, médico clínico.

Dahiana Gisela Madrid, enfermera (será juzgada por jurados).

Todos ellos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, por presunta negligencia y abandono en la atención médica de Maradona durante sus últimos días en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

3I55WFY34RGGZIWYMWR3NFP3H4 El tribunal rechazó el pedido de juicio por jurados solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque.

Próximos pasos: audiencia preliminar en noviembre

Antes del inicio formal del juicio, el tribunal dispuso una audiencia preliminar para el 12 de noviembre a las 10.30, destinada al control y admisión de pruebas presentadas por las partes.

Esa instancia marcará el reinicio del proceso judicial que busca determinar si existió responsabilidad penal en la muerte del astro argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.