Juicio por la muerte de Diego Maradona: confirmaron la fecha de inicio del nuevo proceso
Así lo resolvieron los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que estarán a cargo del debate oral. Los magistrados rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas.
El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradonaya tiene fecha. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó el inicio del debate oral para el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana, según la resolución firmada este miércoles por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
La decisión se tomó tras el pedido de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto con los abogados querellantes habían solicitado celeridad en el proceso. El tribunal también resolvió varios planteos pendientes de las defensas, entre ellos el pedido de juicio por jurados impulsado por el neurocirujano Leopoldo Luque,que finalmente fue rechazado por considerarlo “manifiestamente extemporáneo”.
En su fallo, los jueces también desestimaron la presentación de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien buscaba evitar el nuevo proceso alegando el principio de non bis in idem (no ser juzgada dos veces por el mismo hecho). El tribunal fue categórico: “La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, no para perjudicarla”.
De este modo, el nuevo juicio reemplazará al anterior, que había sido anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. Los magistrados aclararon que la nulidad regirá desde la audiencia preliminar que se había iniciado en marzo, manteniendo vigente el esquema mixto del proceso: un juicio técnico para la mayoría de los imputados y un juicio por jurados popular separado para la enfermera Dahiana Gisela Madrid.
Quiénes son los acusados por la muerte de Maradona
Los ocho imputados que llegarán al banquillo el próximo 17 de marzo de 2026 son:
Leopoldo Luque, neurocirujano.
Agustina Cosachov, psiquiatra.
Carlos Díaz, psicólogo.
Ricardo Almirón, enfermero.
Mariano Perroni, coordinador de enfermeros.
Nancy Forlini, coordinadora médica de la empresa Swiss Medical.
Pedro Di Spagna, médico clínico.
Dahiana Gisela Madrid, enfermera (será juzgada por jurados).
Todos ellos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, por presunta negligencia y abandono en la atención médica de Maradona durante sus últimos días en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.
Próximos pasos: audiencia preliminar en noviembre
Antes del inicio formal del juicio, el tribunal dispuso una audiencia preliminar para el 12 de noviembre a las 10.30, destinada al control y admisión de pruebas presentadas por las partes.
Esa instancia marcará el reinicio del proceso judicial que busca determinar si existió responsabilidad penal en la muerte del astro argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.