En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Diego Armando Maradona
Juicio
San Isidro

Juicio por la muerte de Diego Maradona: confirmaron la fecha de inicio del nuevo proceso

Así lo resolvieron los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que estarán a cargo del debate oral. Los magistrados rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: confirmaron la fecha de inicio del nuevo proceso.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: confirmaron la fecha de inicio del nuevo proceso.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ya tiene fecha. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó el inicio del debate oral para el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana, según la resolución firmada este miércoles por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Leé también El doloroso enojo de Verónica Ojeda por la exclusión de su hijo del homenaje a Diego Maradona en Olga
El doloroso enojo de Verónica Ojeda por la exclusión de su hijo del homenaje a Diego Maradona en Olga

La decisión se tomó tras el pedido de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto con los abogados querellantes habían solicitado celeridad en el proceso. El tribunal también resolvió varios planteos pendientes de las defensas, entre ellos el pedido de juicio por jurados impulsado por el neurocirujano Leopoldo Luque, que finalmente fue rechazado por considerarlo “manifiestamente extemporáneo”.

En su fallo, los jueces también desestimaron la presentación de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien buscaba evitar el nuevo proceso alegando el principio de non bis in idem (no ser juzgada dos veces por el mismo hecho). El tribunal fue categórico: “La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, no para perjudicarla”.

P2QPSQUAQNAMXD7KIBPND3636Q
Los nuevos jueces a cargo del juicio por Maradona.&nbsp;

Los nuevos jueces a cargo del juicio por Maradona.

De este modo, el nuevo juicio reemplazará al anterior, que había sido anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. Los magistrados aclararon que la nulidad regirá desde la audiencia preliminar que se había iniciado en marzo, manteniendo vigente el esquema mixto del proceso: un juicio técnico para la mayoría de los imputados y un juicio por jurados popular separado para la enfermera Dahiana Gisela Madrid.

Quiénes son los acusados por la muerte de Maradona

Los ocho imputados que llegarán al banquillo el próximo 17 de marzo de 2026 son:

  • Leopoldo Luque, neurocirujano.
  • Agustina Cosachov, psiquiatra.
  • Carlos Díaz, psicólogo.
  • Ricardo Almirón, enfermero.
  • Mariano Perroni, coordinador de enfermeros.
  • Nancy Forlini, coordinadora médica de la empresa Swiss Medical.
  • Pedro Di Spagna, médico clínico.
  • Dahiana Gisela Madrid, enfermera (será juzgada por jurados).

Todos ellos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, por presunta negligencia y abandono en la atención médica de Maradona durante sus últimos días en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

3I55WFY34RGGZIWYMWR3NFP3H4
El tribunal rechaz&oacute; el pedido de juicio por jurados solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque.&nbsp;

El tribunal rechazó el pedido de juicio por jurados solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque.

Próximos pasos: audiencia preliminar en noviembre

Antes del inicio formal del juicio, el tribunal dispuso una audiencia preliminar para el 12 de noviembre a las 10.30, destinada al control y admisión de pruebas presentadas por las partes.

Esa instancia marcará el reinicio del proceso judicial que busca determinar si existió responsabilidad penal en la muerte del astro argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Armando Maradona Juicio San Isidro
Notas relacionadas
Por qué Claudia Villafañe le prohibió a Diego Maradona ver al Pastor Giménez: el increíble motivo
¿Está todo bien o mal? Jana Maradona reveló cómo es hoy su vínculo con Dalma y Gianinna
El emotivo recuerdo de Franco Colapinto en el cumpleaños de Diego Maradona

Últimas Noticias

Te puede interesar