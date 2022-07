Discusión entre cadete de comidas rápidas y colectivero finalizó a los golpes en Santa Fe

"Nosotros a través de la aplicación usamos mucho el celular, el tipo frenó, me encerró y me empezó a putear. Yo me subí al colectivo y empezamos a pelear", relató por AIRE, el cadete involucrado, indicando cómo fue que se inició la pelea que concluyó cuando un testigo del hecho pudo destrabar la puerta del colectivo que se había cerrado.

El cadete reconoció que cometió un error al sacarse el casco y golpear al trabajador de volante pero asegura que este lo privó de su libertad y va a radicar la denuncia.

"Venía en el colectivo, veo que venía un cadete en moto y manipulaba el celular. Le toco bocina, cuando quiero pasarlo aceleró y me empezó a insultar. Se bajó de la moto, subió al coche y me pegó con el casco en la cabeza. La gente me lo sacó encima", relató el colectivero, desde el móvil de AIRE.

Los dos protagonistas del enfrentamiento terminaron en la Comisaría N° 1 para radicar la denuncia policial.