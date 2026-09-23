Se terminó el misterio de la mujer que "desapareció" en TN: apareció el crudo y se supo qué pasó

Es decir, nunca desapareció: el recorte de la imagen hizo que pareciera que se había esfumado delante de las cámaras.

La propia protagonista había explicado previamente qué había ocurrido. “Caminé para el lado del camarógrafo y me fui hacia proa, pasé rápido y no me llegaron a ver”, contó Beratz durante su regreso a TN.

Incluso se tomó con humor toda la repercusión que tuvo el episodio. “No soy un fantasma, no desaparecí”, aseguró entre risas, mientras reconocía que la situación había generado todo tipo de comentarios.

El nuevo material termina de explicar lo que durante días parecía inexplicable: la mujer no fue editada, no era un holograma ni ocurrió ningún fenómeno paranormal. Simplemente salió del área que mostraba el plano televisivo.

La diferencia se aprecia justamente al comparar ambas imágenes: en color aparece el encuadre que vio el público y, en blanco y negro, la parte del cuadro que quedó fuera de la transmisión. Allí aparece el recorrido que hizo la tripulante después de despedirse de Guillermo Lobo.

Así, después de días de teorías y especulaciones, el crudo de TN terminó resolviendo uno de los virales más insólitos de los últimos días.