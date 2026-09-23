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Se terminó el misterio de la mujer que "desapareció" en TN: apareció el crudo y se supo qué pasó

La verdad detrás de la mujer que desapareció en TN: apareció el crudo y el video es contundente. Miralo.

Se terminó el misterio de la mujer que desapareció en TN: apareció el crudo y se supo qué pasó

Durante varios días, las imágenes generaron todo tipo de especulaciones. Una tripulante de la Fragata Libertad parecía desaparecer en plena entrevista con TN, después de quedar detrás del periodista Guillermo Lobo. El video se viralizó y en las redes aparecieron teorías de todo tipo, desde una supuesta “falla en la Matrix” hasta quienes hablaron de un “holograma”.

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Ahora, finalmente, se conoció la verdad.

TN publicó el crudo del móvil en formato 16:9, y las imágenes permiten observar una parte de la escena que no había quedado visible en la transmisión original. El motivo fue el recorte del plano que salió al aire, que dejó afuera justamente el sector por donde continuó caminando la mujer.

En el video completo se puede ver que Loreley Beratz, teniente de navío y odontóloga de la Armada, simplemente continúa caminando después de terminar la entrevista. Se dirige hacia la zona de proa y rápidamente queda fuera del encuadre.

Es decir, nunca desapareció: el recorte de la imagen hizo que pareciera que se había esfumado delante de las cámaras.

La propia protagonista había explicado previamente qué había ocurrido. “Caminé para el lado del camarógrafo y me fui hacia proa, pasé rápido y no me llegaron a ver”, contó Beratz durante su regreso a TN.

Incluso se tomó con humor toda la repercusión que tuvo el episodio. “No soy un fantasma, no desaparecí”, aseguró entre risas, mientras reconocía que la situación había generado todo tipo de comentarios.

El nuevo material termina de explicar lo que durante días parecía inexplicable: la mujer no fue editada, no era un holograma ni ocurrió ningún fenómeno paranormal. Simplemente salió del área que mostraba el plano televisivo.

La diferencia se aprecia justamente al comparar ambas imágenes: en color aparece el encuadre que vio el público y, en blanco y negro, la parte del cuadro que quedó fuera de la transmisión. Allí aparece el recorrido que hizo la tripulante después de despedirse de Guillermo Lobo.

Así, después de días de teorías y especulaciones, el crudo de TN terminó resolviendo uno de los virales más insólitos de los últimos días.

En pocas palabras

  • La mujer en TN: Se viralizó un video donde la tripulante de la Fragata Libertad parecía desaparecer.
  • Explicación del video: El crudo del móvil mostró que la mujer simplemente salió del encuadre, no hubo falla técnica.
  • Resolución del misterio: El contenido publicado por TN aclaró el insólito viral y descartó fenómenos paranormales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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