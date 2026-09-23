La desgarradora despedida a Norma Santa Cruz y "Cacho" Gómez tras el trágico accidente

El viaje turístico que terminó de manera trágica

De acuerdo con la información disponible, Norma Santa Cruz y Ángel Gómez habían viajado hasta Mendoza con fines turísticos. La provincia es uno de los principales destinos del país para quienes buscan recorrer sus paisajes, rutas y zonas cordilleranas, pero el paseo de la pareja terminó abruptamente durante la tarde del domingo.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 16.05, cuando el Renault Mégane en el que viajaban circulaba por la calle Cubillos.

Según la reconstrucción preliminar, el automóvil avanzaba en dirección norte y llegó hasta la intersección con la Ruta Nacional 143. En ese punto se produjo el choque con una Volkswagen Amarok que se desplazaba en sentido este-oeste.

El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes del automóvil perdieron la vida en el lugar.

Las circunstancias exactas que llevaron a que los dos vehículos coincidieran en el cruce todavía deben ser establecidas por la investigación. Por ese motivo, las primeras informaciones permiten conocer cómo estaban circulando los rodados, pero no determinan por sí solas cuál fue la causa del choque.

Las autoridades deberán analizar distintos elementos para reconstruir la secuencia completa del siniestro y establecer qué ocurrió en los instantes previos a la colisión.

Quiénes eran las víctimas del accidente

Las víctimas fueron identificadas como Norma Alicia Santa Cruz y Ángel Santos “Cacho” Gómez, una pareja de 73 años oriunda de Paraná, Entre Ríos.

La identificación permitió que familiares, amigos y allegados comenzaran a expresar públicamente su dolor. En las publicaciones que aparecieron después de conocerse la tragedia se destacó especialmente la extensa historia que ambos habían compartido.

Para quienes los conocían, la noticia no representó solamente la pérdida de dos personas en un accidente vial. También significó la desaparición de una pareja cuya vida había transcurrido durante muchos años de manera conjunta.

Ese aspecto quedó reflejado en las distintas despedidas publicadas en redes sociales, donde familiares y personas cercanas recordaron momentos compartidos y enviaron mensajes de acompañamiento a sus hijos, nietos y demás integrantes de la familia.

El dolor se extendió rápidamente entre quienes habían formado parte de la vida de Norma y Cacho, especialmente en Paraná, ciudad de la que eran oriundos.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida

Luego de que se conocieran las identidades de las personas fallecidas, comenzaron a aparecer numerosas muestras de afecto hacia la pareja.

Uno de los mensajes estuvo dirigido especialmente a Norma, a quien una persona cercana recordó con un apodo afectuoso y vinculó con distintos momentos de su infancia y adolescencia.

“Que en paz descansen Norma Santa Cruz, mi Negra querida, y Cacho. Cuántos recuerdos de mi niñez y adolescencia en los que me acompañaste”, expresó.

En el mismo mensaje apareció una referencia al viaje que había emprendido la pareja y que terminó de manera inesperada: “Otro viaje de ida, sin vuelta”.

La persona también dedicó unas palabras a los familiares que quedaron atravesando el duelo y manifestó sus deseos de acompañamiento para los hijos y demás integrantes de la familia.

“A sus hijos y a toda la familia, fuerzas infinitas”, escribió, antes de cerrar la despedida con una frase cargada de emoción dirigida a Norma y Ángel.

El recuerdo de una pareja que compartió toda una vida

Otro de los mensajes publicados tras conocerse la tragedia puso el foco en el vínculo entre ambos.

“Que en paz descansen Norma y Cacho. Les mando un abrazo grande a sus hijos, nueras y nietos”, expresó una persona cercana.

La publicación también dejó en evidencia la dificultad para asimilar la noticia: “Los llevaré en mi corazón, que todavía no logra entender que se hayan ido tan pronto”.

Las palabras de despedida reflejaron una situación habitual después de una muerte inesperada: la conmoción de familiares y amigos ante una pérdida que se produce de manera repentina, sin posibilidad de despedida.

En este caso, además, el fallecimiento alcanzó a ambos integrantes de una pareja que había construido una historia en común durante décadas.

Por eso, otra de las frases que comenzó a circular entre quienes los conocían resumió esa relación de una manera especialmente significativa: “Vivieron juntos toda su vida y se fueron juntos”.

Qué se sabe hasta ahora sobre el choque

El siniestro tuvo lugar en la tarde del domingo, cerca de las 16.05, en la intersección de calle Cubillos y la Ruta Nacional 143, en San Rafael.

La información preliminar señala que el Renault Mégane en el que viajaban los entrerrianos se desplazaba por Cubillos hacia el norte.

Al llegar al cruce con la ruta nacional, el automóvil colisionó con una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido este-oeste.

La violencia del impacto provocó consecuencias fatales para los dos ocupantes del Renault. Norma y Ángel murieron en el lugar, mientras que el episodio dio inicio a las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

En este tipo de investigaciones, la reconstrucción de los momentos previos al choque resulta fundamental para determinar qué sucedió exactamente en el cruce.

La posición final de los vehículos, los daños registrados, las condiciones de circulación y otros elementos que puedan surgir durante las pericias serán parte del análisis de las autoridades.

Por el momento, las causas concretas que provocaron la colisión continúan bajo investigación.

Una investigación que busca reconstruir los últimos segundos

Aunque ya existe una reconstrucción preliminar sobre el recorrido de los dos vehículos, todavía quedan aspectos por determinar.

El dato central es que ambos rodados llegaron al mismo punto de la intersección aproximadamente al mismo momento y terminaron protagonizando una colisión de extrema gravedad.

La investigación deberá establecer qué ocurrió en esos últimos segundos y si existió algún factor que haya contribuido directamente al choque.

Mientras avanzan las actuaciones, la tragedia dejó dos escenas paralelas: por un lado, el trabajo de las autoridades para establecer las circunstancias del siniestro; por otro, el dolor de una familia que recibió la noticia de manera inesperada.

El dolor en Paraná tras la noticia

La distancia entre San Rafael y Paraná no impidió que la noticia generara rápidamente repercusión entre las personas que conocían a la pareja.

A través de las redes sociales, amigos y allegados comenzaron a compartir recuerdos y mensajes destinados a sus familiares.

Las publicaciones mencionaron especialmente a sus hijos, nietos y demás seres queridos, quienes quedaron atravesando una pérdida doble y repentina.

Entre los mensajes también apareció un pedido de fortaleza para los familiares, acompañado por expresiones religiosas y recuerdos personales.

“Que Dios les dé fuerzas a sus hijos y demás familiares para soportar una pérdida y un dolor irreparables”, escribió otra persona.

Ese tipo de mensajes se multiplicó durante las horas posteriores a la tragedia y permitió dimensionar el vínculo que Norma y Ángel habían construido con su entorno.

Un viaje que terminó en una tragedia inesperada

Los accidentes de tránsito pueden transformar en cuestión de segundos un recorrido cotidiano o un viaje planificado durante meses. En el caso de Norma y Ángel, el desplazamiento por Mendoza terminó con la vida de ambos a los 73 años.

El hecho ocurrió durante una tarde de domingo, cuando la pareja se encontraba lejos de su ciudad de origen.

El Renault Mégane en el que viajaban quedó involucrado en un choque con una camioneta en una intersección de San Rafael. A partir de ese momento, comenzó el proceso de identificación de las víctimas y la comunicación de la noticia a sus familiares.

Con el correr de las horas, el episodio dejó de ser solamente un siniestro vial para convertirse también en una historia de despedida.

Los mensajes publicados por quienes conocían a la pareja permitieron reconstruir, al menos parcialmente, la dimensión humana detrás de la noticia: una pareja de Paraná que había compartido gran parte de su vida y que murió durante un viaje por Mendoza.

Mientras la investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el choque, familiares y amigos atraviesan el duelo y recuperan recuerdos de una vida compartida.

La frase que circuló entre quienes los conocían quedó como una de las expresiones más contundentes para describir la tragedia: “Vivieron juntos toda su vida y se fueron juntos”.

El accidente, ocurrido en la intersección de calle Cubillos y la Ruta Nacional 143, dejó así una investigación todavía abierta y, detrás de ella, a una familia que despide a dos personas que murieron juntas, lejos de Paraná, durante un viaje que terminó de la manera más inesperada.