Gabriel Rolón explicó qué hay detrás de la felicidad y dejó una reflexión sobre la muerte

Gabriel Rolón: “Ser feliz implica una responsabilidad muy grande”

Uno de los conceptos que más destacó durante la entrevista fue la responsabilidad que implica intentar construir una vida propia.

“Ser feliz implica una responsabilidad muy grande”, sostuvo Rolón, una frase que resume buena parte de su perspectiva sobre el bienestar. Para el psicoanalista, la felicidad no debería pensarse como un premio que aparece cuando todas las condiciones externas se acomodan, sino como una posición que requiere hacerse cargo de la propia historia.

Eso implica mirar de frente aquello que ocurrió, reconocer las heridas y aceptar que determinadas situaciones forman parte del pasado. También supone dejar de depositar toda la expectativa de bienestar en lo que pueda suceder en el futuro.

En ese sentido, el presente adquiere una importancia fundamental.

Rolón plantea que muchas veces las personas viven pendientes de lo que vendrá: el próximo trabajo, una relación, una mudanza, un proyecto, una mejora económica o cualquier otra circunstancia que imaginan como el momento en que finalmente comenzará la verdadera felicidad.

El problema de esa lógica es que la vida queda permanentemente postergada.

El presente pasa a convertirse apenas en un puente hacia otra etapa supuestamente mejor. Y cuando esa etapa llega, aparece un nuevo objetivo que vuelve a desplazar la posibilidad de disfrutar del momento actual.

Desde la mirada del psicoanalista, asumir la propia finitud permite modificar esa relación con el tiempo. Saber que la vida tiene un límite no debería conducir necesariamente a la desesperación, sino también a una mayor conciencia sobre el valor de cada momento.

La “faltacidad”: aceptar que siempre habrá algo que falte

Una de las ideas más particulares desarrolladas por Rolón es precisamente la de “faltacidad”.

El término parte de una observación sencilla pero profunda: el ser humano está marcado por la falta. Hay deseos que no se cumplen, personas que se pierden, oportunidades que no regresan y situaciones que jamás podrán ser exactamente como uno hubiera querido.

La sociedad, sin embargo, suele transmitir el mensaje contrario.

A través de las redes sociales, la publicidad y determinados discursos relacionados con el bienestar, se instala con frecuencia la imagen de una vida ideal en la que todo parece estar resuelto. La felicidad aparece representada como una condición permanente: tener la relación correcta, el trabajo adecuado, la familia perfecta, buena salud, estabilidad y ausencia de conflictos.

Rolón cuestiona esa representación.

La plenitud absoluta, desde su perspectiva, es una ilusión, porque siempre habrá algo que falte. Y reconocerlo puede ser mucho más saludable que intentar ocultarlo.

La “faltacidad” no significa resignarse a vivir mal ni abandonar los deseos. Por el contrario, implica entender que desear también supone aceptar que no todo puede ser obtenido.

El deseo, justamente, nace de aquello que falta.

Por eso, intentar eliminar toda falta puede convertirse en una tarea imposible. La alternativa consiste en aprender a convivir con aquello que no está, sin permitir que esa ausencia determine por completo la propia existencia.

Los mandatos ajenos pueden alejar a una persona de su propio deseo

Otro de los puntos abordados por Rolón fue el peso que tienen las expectativas externas.

Desde el psicoanálisis, explicó, existe una dimensión relacionada con el superyó, vinculada con las exigencias, prohibiciones y mandatos que una persona incorpora a lo largo de su historia.

Esos mandatos pueden provenir de los padres, la familia, la escuela, la sociedad o incluso de los grupos de pertenencia.

“Tenés que ser exitoso”, “tenés que formar una familia”, “tenés que tener determinada profesión”, “tenés que mantener una relación”, “tenés que ser fuerte” o “no podés fracasar” son algunos ejemplos de las exigencias que pueden instalarse en la vida cotidiana.

El problema aparece cuando esas voces externas terminan ocupando el lugar del deseo propio.

Una persona puede alcanzar aquello que durante años creyó que debía conseguir y, sin embargo, descubrir que no encuentra allí la satisfacción que esperaba.

Por eso, uno de los desafíos que plantea el psicoanálisis es distinguir entre aquello que una persona realmente desea y aquello que aprendió que debía desear.

Para Rolón, esa búsqueda puede resultar incómoda porque obliga a revisar decisiones, vínculos y proyectos que parecían incuestionables.

Pero también puede abrir la posibilidad de construir una vida más cercana a la propia identidad.

La muerte y el miedo a ser olvidados

La reflexión de Rolón también se detuvo en uno de los temas que atraviesan inevitablemente la existencia: la muerte.

El psicoanalista sostuvo una frase particularmente contundente: “La peor de las condenas posibles es que te olviden; no hay otra muerte que el olvido”.

La idea desplaza el foco de la muerte física hacia la permanencia simbólica.

Desde esta perspectiva, una persona puede continuar existiendo de alguna manera a través de los recuerdos que dejó, de las historias compartidas y de los vínculos que construyó durante su vida.

No se trata necesariamente de alcanzar fama o reconocimiento público. El legado también puede encontrarse en espacios mucho más íntimos: una conversación, una enseñanza, una forma de acompañar a alguien, una costumbre familiar o un recuerdo que permanece durante años.

En ese sentido, los vínculos adquieren un lugar central.

La trascendencia no necesariamente depende de aquello que una persona acumula, sino también de la huella que deja en quienes formaron parte de su vida.

Las pérdidas no pueden ser reemplazadas

Rolón también se refirió al modo en que las personas enfrentan las ausencias.

Uno de los ejemplos mencionados durante la charla fue la pérdida de un progenitor. Frente a ese tipo de situaciones, puede aparecer la tentación de buscar rápidamente algo o alguien que permita llenar el vacío.

Sin embargo, el psicoanalista planteó que las personas nuevas que aparecen en nuestra vida no pueden ocupar exactamente el lugar de quienes perdimos.

Cada vínculo tiene su propia historia y su propia identidad.

Pretender que una nueva relación elimine una ausencia puede generar una expectativa imposible de satisfacer. Quien llega puede brindar amor, compañía, aprendizaje y nuevas experiencias, pero no tiene como función borrar aquello que sucedió antes.

Aceptar esa diferencia forma parte del proceso de elaboración de una pérdida.

La ausencia puede permanecer y, al mismo tiempo, la vida puede continuar.

Esa convivencia entre recuerdo y presente se encuentra estrechamente relacionada con la idea de “faltacidad” que Rolón desarrolló durante la entrevista.

El amor como una forma de desafiar a la muerte

En su reflexión sobre los vínculos, Rolón también utilizó una definición particularmente llamativa del amor.

Lo describió como “ese invento maravilloso para engañar por un rato a la muerte”.

La frase plantea al amor como una experiencia capaz de generar una sensación de trascendencia. Cuando dos personas construyen un vínculo, comparten una parte de sus vidas y crean recuerdos que permanecen más allá de cada instante.

Pero el amor también implica vulnerabilidad.

Para Rolón, amar significa entregar al otro una parte del propio mundo y, por lo tanto, concederle un poder importante sobre uno mismo. Esa dimensión vuelve indispensable una determinada responsabilidad ética.

Tener poder sobre alguien no significa utilizarlo para lastimarlo.

Por el contrario, la calidad de un vínculo también puede medirse por la capacidad de no utilizar las vulnerabilidades del otro como herramientas de daño.

La confianza, desde esta perspectiva, no es solamente una emoción: también supone una responsabilidad.

Qué lugar ocupa la terapia en este proceso

En la entrevista, Rolón explicó además su mirada sobre el trabajo terapéutico y el papel que desempeña el psicoanalista.

Para él, una de las tareas fundamentales consiste en ayudar a que una persona pueda dejar de ser esclava de las expectativas ajenas.

La terapia no tendría como objetivo ofrecer una receta universal para alcanzar la felicidad. Más bien puede funcionar como un espacio para formular preguntas que, fuera de ese ámbito, muchas veces permanecen ocultas.

¿Qué quiero realmente?

¿Por qué repito determinadas situaciones?

¿Por qué permanezco en un vínculo que ya no deseo?

¿Qué parte de mis decisiones responde a mí y cuál a las expectativas de otros?

Son preguntas que pueden resultar incómodas, pero que permiten revisar la propia historia.

En ese sentido, Rolón plantea que conocerse implica atravesar cierto grado de perturbación. Mirar hacia adentro no siempre ofrece respuestas tranquilizadoras, porque también puede revelar contradicciones, deseos postergados y decisiones tomadas para satisfacer a otros.

Sin embargo, reconocer esos elementos puede ser el primer paso para modificar determinadas elecciones.

“No estoy dispuesto a quedarme al lado de alguien que ya no ame”

Durante la conversación, Rolón también utilizó una experiencia personal para ejemplificar su postura frente al deseo y los vínculos.

“Yo soy alguien que no está dispuesto a quedarse un solo día al lado de alguien que ya no ame”, expresó.

La frase aparece como una síntesis de una idea más amplia: la necesidad de preguntarse qué sentido tiene permanecer en determinadas situaciones cuando el deseo que las sostenía dejó de existir.

No se trata necesariamente de actuar impulsivamente frente a cada conflicto. Los vínculos atraviesan dificultades y las relaciones requieren trabajo, diálogo y responsabilidad.

Pero también existe, según la perspectiva planteada por el psicoanalista, un riesgo en permanecer indefinidamente en lugares únicamente por mandato, miedo o costumbre.

La pregunta por el deseo vuelve entonces a ocupar un lugar central.

La felicidad no consiste en eliminar el dolor

La mirada de Rolón se distancia así de una concepción de felicidad basada en la ausencia total de sufrimiento.

Ser feliz no significaría conseguir una vida sin problemas, sino desarrollar la capacidad de atravesar la complejidad de la existencia sin quedar completamente sometido por ella.

La tristeza, las pérdidas y las frustraciones no desaparecen porque una persona haya alcanzado determinado grado de bienestar.

Por eso, intentar construir una felicidad permanente puede terminar generando una nueva exigencia. Si alguien cree que debería sentirse bien todo el tiempo, cualquier momento de angustia puede ser interpretado como un fracaso.

La propuesta de la “faltacidad” plantea otra posibilidad: aceptar que la vida tendrá momentos luminosos y otros dolorosos.

La felicidad puede aparecer precisamente en esa combinación.

Vivir el presente frente a la ilusión de una plenitud futura

Uno de los mensajes que atraviesan la reflexión de Rolón es la importancia de no vivir exclusivamente esperando que llegue un futuro ideal.

La existencia ocurre en el presente.

Los recuerdos forman parte de nuestra historia y pueden ser fundamentales para comprender quiénes somos, mientras que los proyectos permiten orientar nuestras decisiones. Pero ninguno de esos dos tiempos puede reemplazar completamente al momento actual.

La vida, en definitiva, sucede mientras una persona intenta comprenderla.

Desde esta perspectiva, aceptar la finitud no significa abandonar los proyectos. Significa reconocer que el tiempo disponible es limitado y que justamente por eso cada experiencia adquiere un valor particular.

La felicidad deja entonces de ser una meta definitiva para convertirse en una construcción cotidiana.

Puede aparecer en un vínculo, en una conversación, en una elección, en una experiencia compartida o simplemente en la posibilidad de estar presente frente a aquello que está sucediendo.

La pregunta que queda después de la reflexión de Rolón

La propuesta de Gabriel Rolón no ofrece una fórmula para alcanzar una felicidad permanente. Su planteo apunta, más bien, a revisar la forma en que cada persona se relaciona con sus deseos, sus pérdidas, sus vínculos y sus propias expectativas.

La idea de “faltacidad” funciona como una invitación a abandonar la búsqueda de una existencia completamente cerrada y sin carencias.

Siempre habrá algo que falte.

Habrá personas que no estén, proyectos que no se concreten y preguntas que permanezcan sin respuesta.

Pero eso no necesariamente impide construir momentos de felicidad.

En la mirada de Rolón, justamente ahí aparece una de las claves de la experiencia humana: no esperar que la vida sea perfecta para comenzar a vivirla.

La muerte, las pérdidas y las ausencias forman parte de la condición humana. Reconocerlas puede ser doloroso, pero también puede permitir valorar con mayor intensidad aquello que sí está presente.

Y en ese punto, la felicidad deja de ser la promesa de una plenitud definitiva para convertirse en algo más concreto: la capacidad de reconocer y habitar los momentos significativos mientras están ocurriendo.