Dos motochorros robaron una moto, salió a perseguirlos y lo emboscaron para asesinarlo

Allí, la víctima, identificada como Ariel Charrutte (34), estaba en su taller mecánico cuando fue testigo de cómo dos motochorros armados le robaban la moto a un vecino de la cuadra.

Los delincuentes, que ya habían venido montados en su propia moto, de color blanca y roja tipo Titán, según los testigos, no lograron hacer arrancar la Gilera blanca que le habían sustraído al vecino y comenzaron a llevarla a tiro.

En esas circunstancias, Charrutte que estaba con un amigo se montaron a su moto -una Corven Triax de 150 de cilindrada-, y salieron a correr a los ladrones con la intención de recuperar el vehículo que le habían robado al vecino.

Según las fuentes consultadas por Télam, cuando los asaltantes advirtieron esta situación, dejaron tirada la moto robada y se escondieron atrás de un árbol para comenzar dispararles a las personas que los querían atrapar.

Así fue como el mecánico Charrutte recibió un balazo en la cabeza, a la altura del ojo izquierdo, que lo tumbó y le provocó la muerte en el lugar.

Qué más se sabe sobre la emboscada y muerte en Ituzaingó

"No pensé que estaban armados, de lo contrario no lo hubiéramos ido a buscar", contó Cristian, el amigo que acompañaba en el rodado a Ariel. "Veníamos en la moto y antes de que nos bajáramos, tiraron", agregó en declaraciones a A24.

"Tiraron a matar. Desafortunadamente, le dieron a él y a mí solamente me rozó", dijo, y concluyó: "Cuando terminamos de caer, me levanté, lo miré a mi amigo y ellos me dijeron 'levantate y corré porque te pegamos un tiro en la cabeza'".

muerte inseguridad Ituzaingó 2.jpg El hecho ocurrió en la intersección de las calles Caaguazú y Bertole, Ituzaingó. (Foto: gentileza @CIUDADUNO).

Según detalló, la víctima fatal tenía cuatro hijos y era mecánico. La causa está siendo investigada por la comisaría 1ra de Ituzaingó y la fiscalía descentralizada a cargo de María Laura Cristini.