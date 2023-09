El descargo de una vecina tras el crimen del mecánico: "Muere el laburante y los chorros siguen libres"

"Escuché los disparos. Yo no me acerqué porque eso me impresiona. Cuando salieron los vecinos, mi marido vio que tenía un tiro en el ojo", se lamentó la mujer.

"Es tristísimo. Siempre muere la gente laburante, inocente y los chorros siguen en libertad, andan de un lado para otro. Nosotros no tenemos derechos, los tienen los chorros ", lanzó.

"Esto me pone mal. Hay un montón de familias que se rompen el alma laburando y el Gobierno no hace nada", dijo la vecina, casi con la voz quebrada.

El crimen del mecánico en Ituzaingó

mecanico-asesinado.jpg Ariel Mariano Charrutte tenía 34 años y era mecánico de motos (Foto: Facebook Ariel Mariano Charrutte).

El hecho sucedió poco después de las 21 del martes en la intersección de las calles Caaguazú 2500, casi esquina Bertole, de Ituzaingó sur, en el oeste del conurbano bonaerense.

Allí, Ariel Charrutte , de 35 años, estaba en su taller mecánico cuando fue testigo de cómo dos motochorros armados le robaban la moto a un vecino de la cuadra.

Los delincuentes, que ya habían venido montados en su propia moto, de color blanca y roja tipo Titán, según los testigos, no lograron hacer arrancar la Gilera blanca que le habían sustraído al vecino y comenzaron a llevarla a tiro.

En esas circunstancias, Charrutte, que estaba con un amigo, se montaron a su moto -una Corven Triax de 150 de cilindrada-, y salieron a correr a los ladrones con la intención de recuperar el vehículo que le habían robado al vecino.

Cuando los asaltantes advirtieron esta situación, dejaron tirada la moto robada y se escondieron atrás de un árbol para comenzar dispararles a las personas que los querían atrapar.

Así fue como el mecánico Charrute recibió un balazo en la cabeza, a la altura del ojo izquierdo, que lo tumbó y le provocó la muerte en el lugar.

Los delincuentes están prófugos

Finalmente, los delincuentes escaparon con la moto negra y sin luces en la que habían llegado simulando que estaba sin funcionar y también con la moto Corven Triax de Charrutte, que luego abandonaron a cinco cuadras, junto a dos camperas.

Por el caso, aún no hay sospechosos detenidos y la moto que le robaron a la víctima fue hallada abandonada a cinco cuadras de la escena del crimen.