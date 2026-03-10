Dramático momento en un trompódromo: una camioneta derrapó y atropelló a los espectadores. 

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, el vehículo subió un terraplén y se dirigió directamente hacia el sector donde se encontraba el público.

Las grabaciones muestran cómo la camioneta impacta contra al menos dos espectadores, que se encontraban detrás de una cinta de peligro que funcionaba como única separación entre la pista y los asistentes.

Por el ángulo de las filmaciones no se puede determinar si alguna persona quedó atrapada debajo del vehículo, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho.

Confusión y preocupación tras el impacto

Tras la colisión, la tranquilidad del evento se transformó rápidamente en un clima de tensión y alarma. Varias personas corrieron para asistir a los heridos mientras otros intentaban retirar el vehículo de la zona.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si los lesionados fueron trasladados a centros de salud cercanos ni el estado actualizado de las víctimas.

Mientras tanto, los videos del accidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron sorpresa y preocupación por lo ocurrido.

Cómo era el evento

La exhibición formaba parte de un encuentro de vehículos todo terreno que incluía pruebas de manejo, actividades recreativas y espectáculos para el público.

El predio contaba con dos circuitos diferenciados, uno destinado a camionetas 4×4 y otro para tractores, donde los conductores realizaban distintas pruebas de destreza sobre barro.

Además de las competencias, el evento ofrecía juegos infantiles, música en vivo y espacios de entretenimiento, lo que atrajo a numerosos vecinos de la región.

Los organizadores habían anunciado premios por un total de dos millones de pesos, que se repartirían entre participantes y parte del público.