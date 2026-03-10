En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Atropello
TREMENDO

Dramático momento en un trompódromo: una camioneta derrapó y atropelló a los espectadores

Una exhibición de vehículos 4x4 terminó en un dramático accidente, cuando una camioneta perdió el control en un circuito de barro y se desvió hacia el sector donde estaba el público. El episodio fue registrado en video.

Un accidente generó conmoción en la localidad misionera de El Soberbio cuando una camioneta 4×4 perdió el control durante una exhibición de manejo en barro y embistió a un grupo de espectadores. El hecho ocurrió este sábado por la tarde en un trompódromo ubicado a la vera de la Ruta Costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, y fue registrado por asistentes con sus teléfonos celulares.

Según los primeros reportes, al menos dos personas resultaron heridas, aunque hasta el momento no se difundió información oficial sobre la gravedad de las lesiones.

El momento del accidente

El siniestro ocurrió durante la primera jornada de un evento automovilístico organizado por el grupo “Tropa dos Brutos”, que convocó a conductores de camionetas y tractores para realizar pruebas de destreza en un circuito especialmente preparado con barro.

Durante una de las demostraciones, una camioneta Ford Ranger 4×4 derrapó mientras realizaba una maniobra, perdió estabilidad y se desvió del recorrido previsto.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, el vehículo subió un terraplén y se dirigió directamente hacia el sector donde se encontraba el público.

Las grabaciones muestran cómo la camioneta impacta contra al menos dos espectadores, que se encontraban detrás de una cinta de peligro que funcionaba como única separación entre la pista y los asistentes.

Por el ángulo de las filmaciones no se puede determinar si alguna persona quedó atrapada debajo del vehículo, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho.

Confusión y preocupación tras el impacto

Tras la colisión, la tranquilidad del evento se transformó rápidamente en un clima de tensión y alarma. Varias personas corrieron para asistir a los heridos mientras otros intentaban retirar el vehículo de la zona.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si los lesionados fueron trasladados a centros de salud cercanos ni el estado actualizado de las víctimas.

Mientras tanto, los videos del accidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron sorpresa y preocupación por lo ocurrido.

Cómo era el evento

La exhibición formaba parte de un encuentro de vehículos todo terreno que incluía pruebas de manejo, actividades recreativas y espectáculos para el público.

El predio contaba con dos circuitos diferenciados, uno destinado a camionetas 4×4 y otro para tractores, donde los conductores realizaban distintas pruebas de destreza sobre barro.

Además de las competencias, el evento ofrecía juegos infantiles, música en vivo y espacios de entretenimiento, lo que atrajo a numerosos vecinos de la región.

Los organizadores habían anunciado premios por un total de dos millones de pesos, que se repartirían entre participantes y parte del público.

