AUH 100%: el cambio que ANSES activó y que puede modificar tu liquidación

El cambio en la AUH que permite cobrar el 100%

El nuevo esquema que habilita el cobro del AUH 100% se originó con la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano.

Esa normativa autorizó el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES, algo que hasta ahora no se realizaba de forma automática.

El objetivo fue simplificar el proceso de verificación de requisitos vinculados a la salud infantil. Antes de esta modificación, las familias debían presentar documentación todos los años para demostrar que los menores cumplían con controles médicos, vacunación y escolaridad.

Con el nuevo sistema, si esos datos ya están registrados en las bases oficiales, el organismo previsional puede verificarlos directamente.

Posteriormente, la Administración Nacional de la Seguridad Social reglamentó el procedimiento mediante la Resolución 56/2026, que estableció cómo se aplicará este mecanismo en las liquidaciones.

A partir de ese momento, comenzaron a aparecer casos en los que la asignación se paga sin la retención habitual del 20%.

Quiénes pueden cobrar la AUH sin retenciones

El pago completo del beneficio solo se habilita cuando el sistema logra comprobar automáticamente que se cumplieron todas las condiciones exigidas por el programa.

Entre los principales requisitos se encuentran los siguientes.

Hijos de hasta 4 años inclusive.

El beneficio sin retención aplica únicamente a menores dentro de ese rango de edad. También puede incluir a hijos con discapacidad siempre que no superen esa edad.

Verificación automática de controles de salud.

El Ministerio de Salud debe poder confirmar en sus registros que el niño realiza los controles sanitarios correspondientes.

Inscripción en el Plan Sumar.

El menor debe figurar en este programa sanitario que registra el seguimiento médico. El plan permite que el sistema de salud comparta información con otras áreas del Estado.

Controles médicos y vacunación cargados en el sistema.

Los datos del calendario nacional de vacunación y las consultas médicas deben estar registrados en la base sanitaria oficial.

Cuando todos estos elementos aparecen correctamente en las bases de datos, Anses puede liquidar el beneficio completo cada mes.

Esto evita que la familia tenga que esperar al año siguiente para cobrar el monto retenido.

Qué pasa si no se cumplen los requisitos

Si alguno de los requisitos mencionados no se verifica en los registros oficiales, el sistema continuará aplicando el mecanismo tradicional de pago de la asignación.

En ese caso, la liquidación seguirá funcionando bajo el esquema histórico del programa.

Esto implica que:

Anses pagará el 80% del beneficio cada mes.

El 20% restante quedará retenido.

Ese monto se liberará cuando la familia presente la documentación correspondiente.

Este sistema se implementó originalmente para garantizar que los niños cumplan con controles médicos, vacunación y asistencia escolar.

Por esa razón, la retención seguirá existiendo para aquellos casos en los que la verificación automática no sea posible.

La Libreta AUH sigue siendo obligatoria

Uno de los puntos que generó más consultas entre los beneficiarios tiene que ver con la presentación anual de la Libreta AUH.

Aunque algunas familias ya comenzaron a cobrar el AUH 100%, esto no elimina la obligación de presentar la Libreta.

Este formulario sirve para acreditar:

Controles de salud

Calendario de vacunación

Escolaridad de los menores (a partir de los 5 años)

Según aclararon especialistas en seguridad social, la presentación de este documento seguirá siendo necesaria durante 2026.

El trámite permitirá cobrar el 20% retenido correspondiente al año 2025, monto que se acumula durante los pagos mensuales.

Por ese motivo, incluso quienes ahora reciben el beneficio completo deberán realizar esa gestión.

Por qué algunos beneficiarios ya ven el pago completo

El cambio empezó a aplicarse de manera progresiva en las liquidaciones del sistema.

Por ese motivo, algunos titulares comenzaron a notar que el monto depositado corresponde al total de la asignación, sin el descuento habitual del 20%.

Esto ocurre únicamente cuando el sistema logra confirmar automáticamente todos los requisitos.

En cambio, si la información no aparece cargada o no se puede verificar en las bases oficiales, el esquema de retención seguirá vigente.

Por esa razón, dentro de un mismo grupo de beneficiarios pueden existir diferencias en el monto que recibe cada familia.

Qué deben revisar las familias beneficiarias

Ante este nuevo esquema, las autoridades recomiendan que los titulares verifiquen que la información de sus hijos esté correctamente registrada.

Entre los datos más importantes que conviene revisar se encuentran:

Inscripción del menor en el Plan Sumar

Registro de controles médicos en el sistema de salud

Vacunación completa según el calendario nacional

Datos personales actualizados en Anses

Si toda la información aparece correctamente cargada, el sistema podrá validar los requisitos y habilitar el pago completo del beneficio.

En caso contrario, el esquema de retención seguirá aplicándose hasta que se presenten los documentos correspondientes.