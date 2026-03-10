Franco Colapinto anticipó un duro desafío en el GP de China: "Tenemos que ser muy..."

“Va a ser un gran desafío para todos los pilotos y equipos. Tenemos que ser muy adaptables y empezar fuertes desde el principio, porque hay mucho por aprender”, explicó.

La actividad del fin de semana incluirá solo una sesión de entrenamientos antes de la clasificación Sprint, lo que obliga a ingenieros y pilotos a encontrar rápidamente la puesta a punto ideal del auto.

¿Qué dijo Colapinto sobre su debut en el GP de Australia?

El argentino también hizo un balance del arranque del campeonato en Melbourne, donde terminó en una posición más retrasada de lo esperado luego de una penalización temprana que condicionó su carrera.

“La carrera en Melbourne fue dura y no era la forma en la que queríamos empezar el año. Tuvimos una tarea cuesta arriba desde el comienzo con la penalización temprana, algo de lo que todos vamos a aprender manteniéndonos unidos como equipo tanto en los momentos buenos como en los malos”, afirmó.

Uno de los momentos más tensos del Gran Premio de Australia se produjo en la largada, cuando Colapinto debió reaccionar rápidamente para evitar un accidente.

“Logré evitar lo que podría haber sido un gran choque en la salida después de la mala largada de Liam Lawson. Pude pasar justo entre él y el muro de boxes. Fue una situación muy ajustada, un casi accidente, y estoy contento de haber reaccionado tan rápido y poder seguir en carrera”, recordó.

El propio piloto admitió que la maniobra lo sorprendió incluso después de verla repetida. “Debo decir que, cuando vi la repetición, ¡todavía me sorprende!”, comentó.

A pesar de las dificultades, Colapinto destacó que el equipo logró sacar conclusiones importantes sobre el rendimiento del auto en ritmo de carrera. Con ese aprendizaje, el objetivo ahora será seguir evolucionando en la próxima cita del campeonato.

“Después de eso pudimos tener una mejor idea de cómo se siente el auto en ritmo de carrera y vimos que hay buen potencial en comparación con nuestros rivales. Ahora vamos a Shanghái como equipo para construir a partir de lo que aprendimos”, concluyó.

Cronograma del Gran Premio de China (hora de Argentina)

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo