El Gobierno multó a Fate por no pagar sueldos y extendió la conciliación obligatoria

Además, Capital Humano aclaró que la prórroga de la conciliación "busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales".

"En función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4º del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado", indicó sobre el tipo de multa que deberá afrontar al empresa de neumáticos.

Por último, señaló que esa sanción tiene como objetivo "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".