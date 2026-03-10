En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Fate
CAPITAL HUMANO

El Gobierno multó a Fate por no pagar sueldos y extendió la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano anunció la apertura de un sumario contra la empresa de neumáticos por el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero y prorrogó la conciliación obligatoria por cinco días más para intentar encauzar el conflicto laboral.

El Gobierno multó a Fate por no pagar sueldos y extendió la conciliación obligatoria
Leé también Conflicto en FATE: el sindicato denunció que la empresa incumplió con la conciliación obligatoria
Protesta en la empresa de neumáticos Fate. (Foto: NA)

Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, al recordar que el incumplimiento del pago de los salarios de los 925 trabajadores de la empresa coincide con la vigencia de la conciliación obligatoria dictaminada por la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

"El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente", explicó la cartera.

trabajadores-protestan-despues-de-que-el-fabricante-de-neumaticos-fate-anunciara-que-cerraria-las-operaciones-en-el-techo-de-su-fabrica-en-buenos-aires-ap-fotorodrigo-abd-IE3V6S7RQ27I36HXUPM5PZJ7BU

La medida estaba vigente hasta mañana miércoles 11 de febrero, y se decidió su prórroga por cinco días más "con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución".

Además, Capital Humano aclaró que la prórroga de la conciliación "busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales".

"En función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4º del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado", indicó sobre el tipo de multa que deberá afrontar al empresa de neumáticos.

Por último, señaló que esa sanción tiene como objetivo "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Fate Sueldos Conciliación obligatoria
Notas relacionadas
Impulsan un proyecto de ley para que el Gobierno bonaerense asuma el control temporal de Fate
Milei inauguró la Argentina Week 2026 con fuertes críticas a los empresarios de Fate y Techint: "Se terminó la Argentina corrupta"
El Gobierno evacuó a otros 97 argentinos de Emiratos Árabes Unidos y ya son 345 los repatriados

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar