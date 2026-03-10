El Gobierno multó a Fate por no pagar sueldos y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno informó esta tarde que sancionará a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios a los empleados durante la conciliación obligatoria vigente. Además extendió esa medida, que vencía mañana, por otros cinco días más.
El Ministerio de Capital Humano anunció la apertura de un sumario contra la empresa de neumáticos por el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero y prorrogó la conciliación obligatoria por cinco días más para intentar encauzar el conflicto laboral.
El Gobierno informó esta tarde que sancionará a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios a los empleados durante la conciliación obligatoria vigente. Además extendió esa medida, que vencía mañana, por otros cinco días más.
Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, al recordar que el incumplimiento del pago de los salarios de los 925 trabajadores de la empresa coincide con la vigencia de la conciliación obligatoria dictaminada por la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
"El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente", explicó la cartera.
La medida estaba vigente hasta mañana miércoles 11 de febrero, y se decidió su prórroga por cinco días más "con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución".
Además, Capital Humano aclaró que la prórroga de la conciliación "busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales".
"En función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4º del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado", indicó sobre el tipo de multa que deberá afrontar al empresa de neumáticos.
Por último, señaló que esa sanción tiene como objetivo "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".