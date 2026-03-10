Aumento: provincia por provincia, cuánto paga ANSES por SUAF en marzo de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó nuevos montos y un detalle en el cobro que muchos beneficiarios descubren recién al revisar su liquidación.
Cuánto paga ANSES por SUAF en marzo de 2026 (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares que comenzarán a pagarse durante este mes. El organismo aplicó un aumento del 2,88%, en línea con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La medida se oficializó mediante la Resolución 55/2026, documento que estableció tanto los montos actualizados de las asignaciones como los nuevos límites de ingresos para acceder al beneficio.
El cambio impactará en millones de trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del sistema de asignaciones familiares en todo el país. Sin embargo, no todos cobrarán el mismo monto. La razón está en dos variables clave que el organismo previsional volvió a ajustar: el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica donde reside el beneficiario.
A continuación, todos los detalles que definieron la actualización y qué deberán revisar los titulares del sistema durante marzo.
Los nuevos montos del SUAF se actualizaron por inflación
La actualización de marzo siguió el mecanismo de movilidad mensual que el Gobierno aplica desde 2024 para prestaciones sociales vinculadas al índice de precios.
Según informó el organismo previsional, los montos del SUAF marzo 2026 se incrementaron un 2,88%, porcentaje que reflejó la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec.
Esto significó que las asignaciones familiares aumentaron automáticamente respecto de febrero. El ajuste impactó en diferentes prestaciones, entre ellas:
Asignación por hijo
Asignación por hijo con discapacidad
Asignación prenatal
Ayuda escolar anual
Asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción
El incremento se aplicó en todo el país, aunque los valores finales dependen de la escala de ingresos que tenga cada familia.
Desde Anses explicaron que este esquema busca que los beneficios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, manteniendo una actualización periódica de los montos.
Cambiaron los topes de ingresos para acceder al beneficio
Además de actualizar los montos, la resolución oficial también modificó los límites de ingresos permitidos para cobrar las asignaciones familiares.
Desde marzo de 2026, los nuevos topes quedaron definidos de la siguiente manera:
Ingreso individual máximo: $2.722.595
Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190
Esto significa que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual, el hogar queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones.
La medida busca mantener la focalización del beneficio en los sectores medios y trabajadores con ingresos dentro de los rangos definidos por el sistema previsional.
En la práctica, cada beneficiario verá reflejado el monto correspondiente según la escala de ingresos en la que esté ubicado su grupo familiar.
La ayuda escolar tendrá un piso garantizado
Otra de las medidas confirmadas para este período está vinculada con la Ayuda Escolar Anual.
El Decreto 115/2026 estableció un monto mínimo obligatorio para esta prestación.
Desde marzo, ningún beneficiario cobrará menos de: $85.000 por Ayuda Escolar.
Esto implica que, en los casos donde el monto asignado según la escala de ingresos sea menor, Anses aplicará automáticamente un refuerzo adicional hasta alcanzar ese piso.
La decisión busca garantizar un ingreso mínimo para afrontar los gastos educativos que suelen concentrarse al inicio del ciclo lectivo.
Uniformes, útiles escolares, transporte y materiales didácticos representan un gasto importante para las familias, por lo que el refuerzo se incorporó como un complemento dentro del sistema de asignaciones.
El plus por zona desfavorable que pocos revisan
Uno de los aspectos menos conocidos del sistema es el adicional por zona desfavorable.
Este plus se aplica en determinadas regiones del país donde las condiciones climáticas, geográficas o económicas generan mayores costos de vida.
El monto adicional varía según la región en la que reside el beneficiario y se suma al valor base de la asignación familiar.
Las zonas se clasifican en cuatro niveles.
Zona 1
Incluye territorios donde el organismo reconoce condiciones especiales, entre ellos:
Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén
Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa
Diversos distritos de Mendoza
Parte del departamento Orán en Salta
En estas áreas los beneficiarios reciben un adicional sobre el monto general.
Zona 2
Corresponde a toda la provincia de Chubut.
Los trabajadores que viven allí perciben asignaciones con un valor superior al de la zona general.
Zona 3
Incluye regiones específicas del norte argentino con características geográficas particulares.
Entre ellas se encuentran:
Antofagasta de la Sierra (Catamarca) en actividad minera
Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy
Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín en Salta
En estos territorios el plus busca compensar las condiciones socioeconómicas y el costo de vida.
Zona 4
Es la región con mayor adicional.
Comprende:
Provincia de Santa Cruz
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas, el sistema prevé asignaciones significativamente más altas.
Zona general
Incluye el resto de las provincias del país que no forman parte de las zonas anteriores.
En estas regiones se pagan los valores base establecidos por el sistema.
Un detalle clave: el plus solo se paga con cuenta bancaria
El adicional por zona desfavorable tiene una condición que muchos beneficiarios desconocen.
Para recibirlo, el pago de la asignación debe realizarse a través de una cuenta bancaria.
Si el titular cobra mediante billeteras virtuales u otros medios de pago alternativos, el sistema no liquida ese plus.
Por esta razón, desde el organismo recomendaron verificar el método de cobro registrado para no perder el adicional correspondiente.
Este detalle puede significar una diferencia importante en el monto final que percibe el beneficiario.
Los requisitos para cobrar el SUAF
Para acceder al sistema de asignaciones familiares, los titulares deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente.
Entre los principales requisitos se encuentran:
No superar los topes de ingresos vigentes, tanto individuales como del grupo familiar.
Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de datos del organismo.
Registrar correctamente a los hijos o cargas familiares para que el sistema reconozca el beneficio.
Cobrar las asignaciones mediante una cuenta bancaria si se desea recibir el adicional por zona desfavorable.
El incumplimiento de alguno de estos puntos puede generar demoras en la liquidación o directamente la suspensión del beneficio.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar periódicamente la información cargada en el sistema.
Cómo consultar el monto a cobrar en Mi Anses
Los beneficiarios del SUAF marzo 2026 pueden revisar el detalle de su liquidación desde la plataforma digital del organismo.
El procedimiento es simple y se realiza en pocos pasos:
Ingresar al portal Mi Anses.
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dirigirse a la sección “Hijas e hijos” o “Asignaciones familiares”.
Consultar la liquidación mensual.
Dentro del sistema se pueden verificar distintos datos importantes:
El monto exacto a cobrar
La fecha de pago
Los conceptos incluidos en la liquidación
La zona geográfica asignada
La escala de ingresos aplicada
Estos elementos determinan el valor final de la asignación.
Por eso, desde el organismo aconsejan revisar la liquidación cada mes para confirmar que los datos estén correctos.