Aumento: provincia por provincia, cuánto paga ANSES por SUAF en marzo de 2026

Los nuevos montos del SUAF se actualizaron por inflación

La actualización de marzo siguió el mecanismo de movilidad mensual que el Gobierno aplica desde 2024 para prestaciones sociales vinculadas al índice de precios.

Según informó el organismo previsional, los montos del SUAF marzo 2026 se incrementaron un 2,88%, porcentaje que reflejó la variación del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec.

Esto significó que las asignaciones familiares aumentaron automáticamente respecto de febrero. El ajuste impactó en diferentes prestaciones, entre ellas:

Asignación por hijo

Asignación por hijo con discapacidad

Asignación prenatal

Ayuda escolar anual

Asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción

El incremento se aplicó en todo el país, aunque los valores finales dependen de la escala de ingresos que tenga cada familia.

Desde Anses explicaron que este esquema busca que los beneficios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, manteniendo una actualización periódica de los montos.

Cambiaron los topes de ingresos para acceder al beneficio

Además de actualizar los montos, la resolución oficial también modificó los límites de ingresos permitidos para cobrar las asignaciones familiares.

Desde marzo de 2026, los nuevos topes quedaron definidos de la siguiente manera:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190

Esto significa que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual, el hogar queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones.

La medida busca mantener la focalización del beneficio en los sectores medios y trabajadores con ingresos dentro de los rangos definidos por el sistema previsional.

En la práctica, cada beneficiario verá reflejado el monto correspondiente según la escala de ingresos en la que esté ubicado su grupo familiar.

ANSES_Pago

La ayuda escolar tendrá un piso garantizado

Otra de las medidas confirmadas para este período está vinculada con la Ayuda Escolar Anual.

El Decreto 115/2026 estableció un monto mínimo obligatorio para esta prestación.

Desde marzo, ningún beneficiario cobrará menos de: $85.000 por Ayuda Escolar.

Esto implica que, en los casos donde el monto asignado según la escala de ingresos sea menor, Anses aplicará automáticamente un refuerzo adicional hasta alcanzar ese piso.

La decisión busca garantizar un ingreso mínimo para afrontar los gastos educativos que suelen concentrarse al inicio del ciclo lectivo.

Uniformes, útiles escolares, transporte y materiales didácticos representan un gasto importante para las familias, por lo que el refuerzo se incorporó como un complemento dentro del sistema de asignaciones.

El plus por zona desfavorable que pocos revisan

Uno de los aspectos menos conocidos del sistema es el adicional por zona desfavorable.

Este plus se aplica en determinadas regiones del país donde las condiciones climáticas, geográficas o económicas generan mayores costos de vida.

El monto adicional varía según la región en la que reside el beneficiario y se suma al valor base de la asignación familiar.

Las zonas se clasifican en cuatro niveles.

Zona 1

Incluye territorios donde el organismo reconoce condiciones especiales, entre ellos:

Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén

Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa

Diversos distritos de Mendoza

Parte del departamento Orán en Salta

En estas áreas los beneficiarios reciben un adicional sobre el monto general.

Zona 2

Corresponde a toda la provincia de Chubut.

Los trabajadores que viven allí perciben asignaciones con un valor superior al de la zona general.

Zona 3

Incluye regiones específicas del norte argentino con características geográficas particulares.

Entre ellas se encuentran:

Antofagasta de la Sierra (Catamarca) en actividad minera

Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy

Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín en Salta

En estos territorios el plus busca compensar las condiciones socioeconómicas y el costo de vida.

Zona 4

Es la región con mayor adicional.

Comprende:

Provincia de Santa Cruz

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas, el sistema prevé asignaciones significativamente más altas.

Zona general

Incluye el resto de las provincias del país que no forman parte de las zonas anteriores.

En estas regiones se pagan los valores base establecidos por el sistema.

ANSES_SUAF

Un detalle clave: el plus solo se paga con cuenta bancaria

El adicional por zona desfavorable tiene una condición que muchos beneficiarios desconocen.

Para recibirlo, el pago de la asignación debe realizarse a través de una cuenta bancaria.

Si el titular cobra mediante billeteras virtuales u otros medios de pago alternativos, el sistema no liquida ese plus.

Por esta razón, desde el organismo recomendaron verificar el método de cobro registrado para no perder el adicional correspondiente.

Este detalle puede significar una diferencia importante en el monto final que percibe el beneficiario.

Los requisitos para cobrar el SUAF

Para acceder al sistema de asignaciones familiares, los titulares deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente.

Entre los principales requisitos se encuentran:

No superar los topes de ingresos vigentes , tanto individuales como del grupo familiar.

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de datos del organismo.

Registrar correctamente a los hijos o cargas familiares para que el sistema reconozca el beneficio.

Cobrar las asignaciones mediante una cuenta bancaria si se desea recibir el adicional por zona desfavorable.

El incumplimiento de alguno de estos puntos puede generar demoras en la liquidación o directamente la suspensión del beneficio.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar periódicamente la información cargada en el sistema.

Cómo consultar el monto a cobrar en Mi Anses

Los beneficiarios del SUAF marzo 2026 pueden revisar el detalle de su liquidación desde la plataforma digital del organismo.

El procedimiento es simple y se realiza en pocos pasos:

Ingresar al portal Mi Anses .

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Dirigirse a la sección “Hijas e hijos” o “Asignaciones familiares” .

Consultar la liquidación mensual.

Dentro del sistema se pueden verificar distintos datos importantes:

El monto exacto a cobrar

La fecha de pago

Los conceptos incluidos en la liquidación

La zona geográfica asignada

La escala de ingresos aplicada

Estos elementos determinan el valor final de la asignación.

Por eso, desde el organismo aconsejan revisar la liquidación cada mes para confirmar que los datos estén correctos.