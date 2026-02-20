Un violento accidente dejó 7 autos destrozados y una escena de película: qué pasó

El Gol terminó subido a la vereda tras recibir el impacto inicial, lo que generó un efecto dominó que afectó a otros vehículos que circulaban correctamente hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los autos involucrados se encontraban una camioneta Volkswagen Amarok, un Chevrolet Agile, un Peugeot y otros rodados que sufrieron daños de distinta consideración. Algunos quedaron completamente destruidos, mientras que otros presentaban severos daños en la carrocería.

Uno de los vehículos más afectados fue justamente el Gol que recibió el impacto frontal. El auto quedó prácticamente irreconocible, con la parte delantera destrozada y los airbags activados, lo que reflejaba la violencia del choque.

Choque múltiple 2 Caos en Quilmes: cruzó en rojo, chocó a siete autos y dejó varios heridos. (Foto: captura A24)

Heridos y asistencia médica

Como consecuencia del siniestro, al menos tres personas debieron ser trasladadas a centros de salud. Entre ellas, el conductor del Gol y un menor que viajaba como acompañante. También fue derivado el conductor de la EcoSport.

El resto de los involucrados presentaron lesiones leves o contusiones menores, por lo que fueron atendidos en el lugar. Sin embargo, todos debieron dirigirse posteriormente a la comisaría para realizar los trámites correspondientes y prestar declaración.

“Se lastimó el brazo y tuvo cortes, pero está fuera de peligro”, relató la esposa de uno de los conductores afectados, quien se acercó al lugar tras enterarse del accidente. Según contó, su marido viajaba solo cuando ocurrió el choque.

La mujer aseguró que la camioneta cruzó en rojo, aunque no pudo precisar a qué velocidad circulaba. No obstante, la magnitud de los daños en los vehículos alimentó las sospechas sobre una posible velocidad excesiva.

Un cruce peligroso y el impacto en el tránsito

El accidente generó importantes complicaciones en el tránsito durante varias horas. La avenida Calchaquí permaneció cortada mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos.

Automovilistas debieron tomar desvíos y colectoras, lo que provocó demoras y congestionamientos en la zona. La presencia policial se concentró en ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.

Vecinos y comerciantes del área señalaron que el cruce donde ocurrió el siniestro es considerado de riesgo. Según indicaron, los choques son frecuentes debido al alto flujo vehicular y a la velocidad con la que muchos circulan por la avenida.

“Es una vía rápida, pero muchos no respetan los semáforos. Todos los meses hay accidentes”, sostuvo un comerciante del lugar.

La principal hipótesis del accidente

Aunque las causas del accidente aún están bajo investigación, la hipótesis principal gira en torno a una combinación de infracciones: circulación en contramano, cruce en rojo y posible exceso de velocidad.

El estado en que quedaron los vehículos, especialmente la Amarok y el Gol, refuerza esa línea investigativa. La Amarok, conocida por su estructura robusta, presentó severos daños, lo que sugiere que el impacto fue de gran intensidad.

Además, la EcoSport perdió una de sus ruedas traseras durante el choque, un indicio que podría indicar una colisión a alta velocidad o un golpe contra un objeto fijo antes del impacto final.

Peritos trabajan para determinar la mecánica exacta del siniestro, el estado del conductor y si hubo consumo de alcohol u otras sustancias.