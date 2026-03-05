El dramático accidente que se desencadenó cuando un papá intentaba sacar el auto de su casa

Según trascendió, la pequeña presenta lesiones hepáticas y debió recibir una transfusión de sangre, aunque los médicos lograron estabilizarla luego de un intenso trabajo del equipo de salud.

“La bebé entró realmente mal y después de mucho esfuerzo lograron estabilizarla”, indicaron fuentes del hospital. Además, señalaron que su evolución es monitoreada permanentemente y que en las próximas horas podrían evaluar retirar el respirador para observar su reacción.

La investigación judicial

Mientras la menor continúa internada, la Justicia busca determinar cómo ocurrió exactamente el accidente. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Delitos Culposos, dirigida por el fiscal Germán Vera Tapia.

Entre las primeras medidas ordenadas por el fiscal se encuentran: la declaración del conductor, padre de la menor; la toma de testimonios a posibles testigos del hecho; y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para establecer la secuencia exacta del accidente.

Hasta el momento no se adoptaron medidas restrictivas contra el hombre, ya que los investigadores consideran que se trataría de un hecho accidental.