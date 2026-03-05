En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Miramar
TRAGEDIA

El dramático accidente que se desencadenó cuando un papá intentaba sacar el auto de su casa

Un episodio ocurrido en una vivienda de Miramar generó conmoción y una rápida intervención médica.

Miramar: un hombre atropelló accidentalmente a su beba cuando sacaba el auto del garaje. 

Un dramático episodio conmociona a la ciudad bonaerense de Miramar. Una beba de aproximadamente un año fue atropellada accidentalmente por su propio papá cuando el hombre sacaba el auto del garaje de su casa, en un hecho que ahora investiga la Justicia como lesiones culposas. La pequeña fue trasladada de urgencia a Mar del Plata y permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Tragedia en Brasil: quién es Mayra Cardoso la argentina que murió en un accidente y sus 2 hijas están gra­ves

El incidente ocurrió durante la tarde del martes en una vivienda del partido de General Alvarado, en la localidad de Miramar. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el padre de la menor estaba realizando una maniobra en reversa con su Chevrolet Corsa cuando embistió a la nena, que se encontraba en las inmediaciones del vehículo.

Un traslado de urgencia y un cuadro delicado

Hospital Mar del Plata1.jpg
Miramar: un hombre atropelló accidentalmente a su beba cuando sacaba el auto del garaje.

Tras el impacto, la beba fue llevada inmediatamente al hospital local de Miramar, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarla al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, uno de los centros pediátricos más importantes de la región.

Fuentes médicas confirmaron al medio 0223 que la pequeña ingresó en estado crítico y debió ser internada en el área de terapia intensiva, donde permanece bajo asistencia mecánica respiratoria.

Según trascendió, la pequeña presenta lesiones hepáticas y debió recibir una transfusión de sangre, aunque los médicos lograron estabilizarla luego de un intenso trabajo del equipo de salud.

La bebé entró realmente mal y después de mucho esfuerzo lograron estabilizarla”, indicaron fuentes del hospital. Además, señalaron que su evolución es monitoreada permanentemente y que en las próximas horas podrían evaluar retirar el respirador para observar su reacción.

La investigación judicial

Mientras la menor continúa internada, la Justicia busca determinar cómo ocurrió exactamente el accidente. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Delitos Culposos, dirigida por el fiscal Germán Vera Tapia.

Entre las primeras medidas ordenadas por el fiscal se encuentran: la declaración del conductor, padre de la menor; la toma de testimonios a posibles testigos del hecho; y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para establecer la secuencia exacta del accidente.

Hasta el momento no se adoptaron medidas restrictivas contra el hombre, ya que los investigadores consideran que se trataría de un hecho accidental.

