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El abogado de la familia de Nancy Godoy confirmó los resultados preliminares de la autopsia y afirmó: "El cuerpo va a hablar"

Ariel Medina brindó detalles del hallazgo del cuerpo. Además, contó cuáles fueron las heridas pudo ver, que hipótesis manejan y si podría haber más detenidos.

El abogado de la familia de Nancy Godoy confirmó los resultados preliminares de la autopsia. (Foto: captura)

El abogado de la familia de Nancy Godoy confirmó los resultados preliminares de la autopsia. (Foto: captura)

Ariel Medina, el abogado que representa a la familia de Nancy Godoy, la maestra encontrada muerta en Corrientes, brindó nuevos detalles sobre el hallazgo del cuerpo de la docente y las circunstancias que rodean la investigación. El letrado aseguró que “ el cuerpo va a hablar” y sostuvo que los responsables habrían intentado “ocultar el crimen”.

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En diálogo con A24, Medina explicó las dificultades del terreno donde fueron encontrados los restos y señaló que los sospechosos conocían la zona. “Tuvieron que cargar el cuerpo de caballo, los sospechosos son del lugar y conocen la zona. No destacamos ninguna hipótesis y puede haber más personas involucradas”.

En relación con las posibles circunstancias del asesinato, el abogado afirmó que se investiga un presunto ataque sexual seguido de femicidio, aunque aclaró que todavía no existe una conclusión definitiva. “Nosotros manejamos que pudo haber sido un ataque sexual seguido de femicidio, pero no destacamos ninguna hipótesis”, indicó Medina.

Sobre los estudios forenses, agregó: “Estamos esperando el resultado final de la autopsia, lo que puedo decir, por estar en el lugar, es que tenía heridas cortantes en las manos”.

El representante de la familia también se refirió a las lesiones observadas en el cuerpo de la víctima y a la posibilidad de que haya intentado defenderse durante la agresión. “Todo indica que pudo haber existido un ataque, por el signo cortopunzante es como una defensa. Llama la atención todo y gracias a Dios que apareció el cuerpo porque va a esclarecer muchas cuestiones”, expresó.

Medina detalló, además, cómo fue el procedimiento realizado en el lugar del hallazgo y planteó que el sitio donde apareció el cuerpo no necesariamente coincide con el escenario del asesinato.

Pudimos estar a 600 metros de donde estaba el cuerpo, y nos mostraron lo que se encontró”, reconoció el letrado y agregó: “La intención fue ocultar el cuerpo, pero creemos que no la mataron ahí. La encontraron semisumergida porque flotó. No se descarta ninguno de los móviles”.

Quiénes son los detenidos y cómo avanza la investigación

La investigación por el crimen de Nancy Godoy en Corrientes está bajo la responsabilidad de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Por disposición judicial, los cinco acusados permanecen con prisión preventiva mientras se incorporan nuevas pruebas y se aguardan los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, es considerado el principal acusado. Se desempeña como capataz de la estancia El Curupí, donde se encuentra la Escuela Rural N° 626, establecimiento educativo en el que Godoy trabajaba como directora suplente. Fue detenido el 21 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.

Por su parte, Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también trabaja como capataz vinculado a la estancia. Fue arrestado el 22 de octubre y está imputado como coautor de femicidio.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos aceptó el requerimiento de los fiscales y ordenó su prisión preventiva, al igual que para los demás imputados.

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Otro de los detenidos es Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón. En una primera instancia, ambos fueron arrestados bajo sospecha de encubrimiento agravado, debido a las contradicciones identificadas en sus declaraciones y a la posibilidad de que hubieran ocultado información relevante.

Posteriormente, a partir de los avances de la investigación, la Fiscalía modificó la acusación contra Rojas y lo imputó por femicidio en calidad de coautor material. Así, quedó incluido entre los cuatro sospechosos acusados por el homicidio de la docente.

Finalmente, Rosa Leguizamón es la única mujer imputada por el asesinato de Nancy Godoy. La Fiscalía la acusa de homicidio simple en calidad de coautora. La mujer residía en las inmediaciones de la escuela rural y figura entre las últimas personas que afirmaron haber visto con vida a la víctima.

En pocas palabras

  • Hallazgo del cuerpo: El abogado de la familia de Nancy Godoy detalló el descubrimiento del cadáver y la posible ocultación del crimen.
  • Hipótesis del crimen: Se investiga un posible femicidio seguido de ataque sexual, con heridas cortantes en las manos de la víctima.
  • Detenidos: Cinco personas, incluyendo a dos capataces y la pareja de uno de ellos, se encuentran con prisión preventiva, siendo el principal acusado Ireneo Felipe Zarza.
Resumen generado por Thinkindot AI
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