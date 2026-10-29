El Senado debate la reforma de la ley de salud mental y un régimen de incentivos para grandes inversiones

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso para informar sobre la gestión del Gobierno. Desde que asumió, Santilli todavía no se presentó ante ninguna de las dos cámaras desde que asumió el cargo, el 30 de junio pasado.

Los cambios que propone la reforma de la Ley de Salud Mental

El proyecto llega al recinto con un dictamen de mayoría firmado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Algunos de los legisladores que acompañaron el texto dejaron constancia de sus disidencias porque consideran que la iniciativa no garantiza los recursos presupuestarios necesarios para su implementación.

Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen propio, firmado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. El tratamiento de esa propuesta quedó previsto para el final de la sesión, debido a las dudas que todavía mantienen algunos senadores aliados sobre su contenido.

La Cámara alta tratará una iniciativa para promover inversiones desde US$ 12 millones y una invitación al papa León XIV para que exponga ante el Congreso. (Foto: archivo).

Uno de los principales cambios establece que las internaciones voluntarias deberán ser notificadas a la Justicia. A partir de esa comunicación, los jueces podrán requerir informes y peritajes, además de disponer que se deje sin efecto la internación.

La iniciativa también define como prolongadas las internaciones que superen los 180 días, ya sea de manera continua o acumulada durante un período de dos años. En esas situaciones, el órgano de revisión deberá intervenir de oficio y se creará un registro específico.

El texto conserva la prohibición de los manicomios y mantiene los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen asentada de antemano su voluntad de aceptar o rechazar determinados tratamientos.

Quiénes podrán autorizar las internaciones

La firma de las internaciones fue uno de los puntos que generó mayores discusiones durante la elaboración del proyecto. La última versión establece que la decisión deberá contar con la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, o de un profesional con formación en salud mental.

Además, incorpora una segunda firma, prevista para los psicólogos, que participarán en la evaluación y el alta de los pacientes.

El Consejo Federal de Salud (CoFeSa) pidió que médicos y psicólogos tengan la misma prioridad dentro del esquema propuesto. En paralelo, varias provincias expresaron objeciones por los costos que demandaría la aplicación de las modificaciones.

La invitación al papa León XIV para que hable ante el Congreso

Entre los proyectos de resolución también figura una propuesta para invitar al papa León XIV a pronunciar un discurso ante el Congreso durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Entre los proyectos de resolución también figura una propuesta para invitar al papa León XIV a pronunciar un discurso ante el Congreso. (Foto: archivo).

Sin embargo, el cronograma difundido por el Vaticano no incluye una visita al Congreso. Por ese motivo, en el Senado consideran difícil que la invitación pueda concretarse.

Incentivos para grandes inversiones y otros proyectos

La agenda parlamentaria incluye el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa impulsada por el radical Eduardo Vischi que propone beneficios para grandes empresas que realicen inversiones a partir de los U$S 12 millones.

Los senadores también tratarán un proyecto para regular el mercado de créditos de carbono, además de iniciativas vinculadas con el uso de pictogramas, la educación emocional y la transferencia de un terreno ubicado en Puerto Madryn.