Encontraron el celular de Nancy Godoy: qué podría revelar sobre sus últimas horas con vida

Entre los principales sospechosos está Ireneo Zarza, capataz de la estancia, acusado como coautor de femicidio. Durante los procedimientos realizados en la zona, los investigadores secuestraron ropa quemada en una construcción rural que utilizaba el hombre, ubicada a unos 150 metros de la escuela. Las prendas deberán ser sometidas a peritajes.

También están imputados por femicidio Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, ambos vinculados con el establecimiento.

La cuarta acusada es Rosa Leguizamón, una baqueana imputada por homicidio simple. Según la información de la causa, ayudaba a Godoy a trasladarse a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela y le ofrecía alojamiento en una vivienda cercana.

En un allanamiento realizado en una propiedad vinculada con Leguizamón y Rojas, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio. El hombre habría dado versiones contradictorias sobre lo ocurrido con Godoy. En una de sus declaraciones sostuvo que la habían asesinado y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, aunque después se retractó.

Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración se habría obtenido bajo presiones y maltratos policiales.

Los cinco sospechosos permanecen bajo prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Dónde encontraron el cuerpo de la docente rural

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado el miércoles por dos policías que participaban de los rastrillajes en un antiguo potrero del paraje El Malezal, en Corrientes.

A partir del hallazgo, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González avanzan con las medidas destinadas a reconstruir el crimen. Uno de los puntos centrales es determinar si el asesinato ocurrió en ese lugar o si el cuerpo fue trasladado desde otro sector.

Los resultados de la autopsia y de las pericias sobre la ropa y los demás elementos secuestrados serán fundamentales para avanzar en esa reconstrucción.

Con el teléfono de la víctima incorporado a la investigación, los investigadores buscarán establecer si existen registros de comunicaciones, datos u otros elementos que permitan reconstruir sus últimos movimientos. El contenido del dispositivo todavía debe ser analizado y no se informó qué información podría aportar.

La Justicia también intenta determinar cómo murió Godoy y cuál fue la participación de cada uno de los imputados. Entre las hipótesis que se busca esclarecer está la posibilidad de que el crimen haya estado relacionado con un ataque sexual o con alguna de las irregularidades que la docente habría denunciado antes de desaparecer.