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Encontraron el celular de Nancy Godoy: qué podría revelar sobre sus últimas horas con vida

El teléfono de la docente rural fue hallado entre sus pertenencias y los investigadores buscarán reconstruir sus últimos movimientos. Hay cinco personas detenidas en la causa, mientras la Justicia intenta determinar cómo ocurrió el crimen en Corrientes.

Encontraron el celular de Nancy Godoy y podría ser clave para esclarecer el femicidio

Encontraron el celular de Nancy Godoy y podría ser clave para esclarecer el femicidio

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes después de casi dos semanas de búsqueda, sumó un elemento que podría resultar determinante: los investigadores encontraron su celular entre sus pertenencias.

Leé también Caso Nancy Godoy: uno por uno, quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente correntina
Ya son cinco los detenido en la causa por el femicidio de la docente correntina. (Foto: archivo).

El dispositivo será analizado para establecer si contiene información que permita reconstruir las horas previas a su desaparición, identificar sus últimos contactos y aportar datos sobre las circunstancias de su muerte.

La última comunicación conocida de Godoy fue el 7 de octubre. Ese día, le envió un audio a su nuera, Alejandra, en el que le contó las dificultades que atravesaba por la falta de agua y las condiciones de la escuela rural donde trabajaba. Sus hijos denunciaron su desaparición ocho días después, el 15 de octubre.

Los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy

La causa puso el foco en personas vinculadas con la estancia El Curupí, un establecimiento rural donde la docente mantenía contacto frecuente con distintos trabajadores y allegados.

Entre los principales sospechosos está Ireneo Zarza, capataz de la estancia, acusado como coautor de femicidio. Durante los procedimientos realizados en la zona, los investigadores secuestraron ropa quemada en una construcción rural que utilizaba el hombre, ubicada a unos 150 metros de la escuela. Las prendas deberán ser sometidas a peritajes.

También están imputados por femicidio Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, ambos vinculados con el establecimiento.

La cuarta acusada es Rosa Leguizamón, una baqueana imputada por homicidio simple. Según la información de la causa, ayudaba a Godoy a trasladarse a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela y le ofrecía alojamiento en una vivienda cercana.

En un allanamiento realizado en una propiedad vinculada con Leguizamón y Rojas, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio. El hombre habría dado versiones contradictorias sobre lo ocurrido con Godoy. En una de sus declaraciones sostuvo que la habían asesinado y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, aunque después se retractó.

Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración se habría obtenido bajo presiones y maltratos policiales.

Los cinco sospechosos permanecen bajo prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Dónde encontraron el cuerpo de la docente rural

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado el miércoles por dos policías que participaban de los rastrillajes en un antiguo potrero del paraje El Malezal, en Corrientes.

A partir del hallazgo, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González avanzan con las medidas destinadas a reconstruir el crimen. Uno de los puntos centrales es determinar si el asesinato ocurrió en ese lugar o si el cuerpo fue trasladado desde otro sector.

Los resultados de la autopsia y de las pericias sobre la ropa y los demás elementos secuestrados serán fundamentales para avanzar en esa reconstrucción.

Con el teléfono de la víctima incorporado a la investigación, los investigadores buscarán establecer si existen registros de comunicaciones, datos u otros elementos que permitan reconstruir sus últimos movimientos. El contenido del dispositivo todavía debe ser analizado y no se informó qué información podría aportar.

La Justicia también intenta determinar cómo murió Godoy y cuál fue la participación de cada uno de los imputados. Entre las hipótesis que se busca esclarecer está la posibilidad de que el crimen haya estado relacionado con un ataque sexual o con alguna de las irregularidades que la docente habría denunciado antes de desaparecer.

En pocas palabras

  • Hallazgo clave: Fue hallado el celular de la docente Nancy Godoy entre sus pertenencias.
  • Investigación en curso: Hay cinco detenidos en la causa por femicidio y se busca reconstruir los últimos movimientos de la víctima.
  • Pruebas: Se analizan el teléfono, prendas secuestradas y se esperan resultados de la autopsia para esclarecer el crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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