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Caso Nancy Godoy: se conoció el video del lugar donde encontraron el cuerpo de la maestra

Se conocieron imágenes del lugar donde fue encontrado el cuerpo de la docente en Corrientes. Una cartera y una bota cerca de los restos son analizados por los peritos.

Se conoció el video del lugar donde encontraron el cuerpo de la maestra asesinada. (Foto: captura

Se conoció el video del lugar donde encontraron el cuerpo de la maestra asesinada. (Foto: captura, mejorada por IA)

Un video del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, muestra las condiciones del terreno en el que se produjo el hallazgo. Las imágenes permiten observar cómo es la zona donde los investigadores localizaron los restos de la mujer, que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre.

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En la grabación se pueden identificar una campera negra, una cartera y una bota, entre el agua y la vegetación del lugar. Según la información conocida, estos elementos estaban ubicados a unos cinco o seis metros del cuerpo de Nancy Godoy y forman parte de los indicios encontrados durante el operativo.

El hallazgo se produjo en una zona de bañados, caracterizada por pastizales altos, sectores anegados y un terreno irregular, condiciones que dificultan el acceso y el desplazamiento de las personas. El sector se encuentra a aproximadamente 1.600 metros de la escuela rural donde la víctima desempeñaba sus tareas docentes.

La ubicación del cuerpo volvió a generar interrogantes sobre los rastrillajes realizados durante los días de búsqueda y las dificultades que enfrentaron los efectivos para recorrer el área. En paralelo, la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer cómo ocurrió el femicidio y determinar las responsabilidades de los acusados.

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

El cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que estaba desaparecida desde el 7 de octubre, fue encontrado este miércoles semisumergido en un potrero ubicado en la zona del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina.

Luego del hallazgo, los fiscales dispusieron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación. El lugar presenta importantes dificultades de acceso y, además, carece de señal telefónica, una circunstancia que complicó las comunicaciones entre los investigadores durante el procedimiento.

De acuerdo con la información que trascendió, dos efectivos de la Policía de Corrientes localizaron el cuerpo mientras realizaban un rastrillaje a caballo. El hallazgo se produjo en un sector ubicado a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Godoy trabajaba como docente suplente.

Varias horas después de encontrar los restos, las autoridades concretaron el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense, donde se dispuso la realización de la autopsia. Los investigadores aguardan los resultados del estudio forense, que podrían aportar información fundamental sobre las circunstancias de la muerte de Nancy Godoy y contribuir a esclarecer el femicidio.

En pocas palabras

  • Hallazgo del cuerpo: Restos de Nancy Godoy encontrados en zona de bañados en Corrientes.
  • Evidencias en la escena: Cerca del cuerpo se hallaron campera, cartera y bota.
  • Investigación en curso: Se esperan resultados de autopsia para esclarecer el femicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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