Caso Nancy Godoy: se conoció el video del lugar donde encontraron el cuerpo de la maestra

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

El cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural que estaba desaparecida desde el 7 de octubre, fue encontrado este miércoles semisumergido en un potrero ubicado en la zona del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina.

Luego del hallazgo, los fiscales dispusieron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación. El lugar presenta importantes dificultades de acceso y, además, carece de señal telefónica, una circunstancia que complicó las comunicaciones entre los investigadores durante el procedimiento.

De acuerdo con la información que trascendió, dos efectivos de la Policía de Corrientes localizaron el cuerpo mientras realizaban un rastrillaje a caballo. El hallazgo se produjo en un sector ubicado a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Godoy trabajaba como docente suplente.

Varias horas después de encontrar los restos, las autoridades concretaron el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense, donde se dispuso la realización de la autopsia. Los investigadores aguardan los resultados del estudio forense, que podrían aportar información fundamental sobre las circunstancias de la muerte de Nancy Godoy y contribuir a esclarecer el femicidio.