Rosario: asesinaron a tiros a un bebé de un año y medio en una barbería y ya hay cuatro detenidos

El Corsa gris, que habría sido usado para la balacera, con la luneta trasera rota.

Según su testimonio, el padre del bebé se encontraba dentro del local cuando comenzó la balacera. “Mi hijo estaba adentro con el bebé. También estaban mi sobrino y mi señora. Cuando empezaron los tiros se metieron todos adentro. Mi hijo Valentino quedó contra la pared con Gian. Una bala entró por la ventanita y le pegó a Gian en el corazón”, relató con dolor.

Un gendarme de civil logró detener a uno de los sospechosos

Durante la fuga, uno de los ocupantes de la moto cayó del vehículo y fue retenido por un gendarme que vive en la zona y se encontraba franco de servicio. Minutos después llegó personal del Comando Radioeléctrico, que procedió a la detención del sospechoso.

El detenido fue identificado como Kevin Mario Antonio P., de 25 años. En el procedimiento se le secuestró un revólver calibre 32, su teléfono celular y varias municiones. Luego fue trasladado a la comisaría 15ª.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que el joven posee antecedentes penales. En julio de 2017 había sido detenido tras robar una motocicleta en la intersección de Caupolicán y Sadi Carnot, mientras que en mayo de 2018 fue arrestado nuevamente con un arma de fuego en Bacle al 6300.

Una de las armas secuestradas.

Hallaron el auto usado en el ataque

En paralelo a la detención del sospechoso, la policía desplegó un operativo en Patricios al 600, también en la zona sur de Rosario, donde localizaron un Chevrolet Corsa gris que habría sido utilizado durante el ataque.

El vehículo tenía la luneta trasera rota, una característica que coincidía con la descripción aportada por testigos que presenciaron la balacera frente a la barbería.

Mientras los efectivos realizaban el procedimiento en el lugar, Alan V., de 21 años y señalado como presunto autor material del homicidio, intentó escapar saltando por los techos de las viviendas linderas. La maniobra fue detectada rápidamente por los policías, que lograron aprehenderlo a pocos metros.

Armas, droga y celulares secuestrados

Durante el allanamiento en la vivienda de Alan V., ubicada en la planta alta de otra propiedad, los agentes secuestraron una pistola calibre 11.25, un teléfono celular y un ladrillo de cocaína.

Además, otras dos personas fueron arrestadas durante el procedimiento: Darío A., de 45 años, y María Alejandra A., de 50, quienes están acusados de entorpecer la detención del sospechoso.

Un teléfono celular y varias municiones fueron encontrados en el procedimiento.

Los teléfonos celulares de ambos también fueron incautados y serán enviados a peritar para determinar si tuvieron algún tipo de participación o conocimiento previo del ataque.

La investigación

La causa quedó en manos de la fiscal Agustina Eiris, quien intenta reconstruir la secuencia completa del hecho y determinar el rol de cada uno de los detenidos en la balacera. Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores figura que el tiroteo se originó tras una pelea entre clientes dentro de la barbería, lo que derivó en el regreso armado de uno de los involucrados y el posterior ataque.

Los peritajes sobre las armas secuestradas, los celulares y el vehículo encontrado serán claves para confirmar cómo se planificó el ataque y si hubo más personas involucradas.