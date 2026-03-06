Rosario: asesinaron a tiros a un bebé de un año y medio en una barbería y ya hay cuatro detenidos
Dentro de los aprehendidos por el Comando Radioeléctrico se presume que está quien abrió fuego contra el local. En los procedimientos secuestraron un revólver, una pistola, un auto y celulares.
Cuatro personas detenidas por su presunta vinculación con el asesinato de un bebé en una barbería de Rosario.
Un brutal ataque a tiros ocurrido este jueves por la tarde en una barbería de la zona sur de Rosario terminó con la muerte de un bebé de un año y medio y derivó en un amplio operativo policial que culminó con cuatro personas detenidas. En los allanamientos se incautaron armas y se secuestró un auto presuntamente utilizado en la balacera.
El hecho se registró en Melincué al 6100, cuando un conflicto entre clientes dentro del local habría desencadenado la tragedia. Según la investigación que lleva adelante la fiscal Agustina Eiris, uno de los involucrados se retiró del lugar tras una discusión y regresó minutos después a bordo de un automóvil, desde el cual descendió para abrir fuego contra la barbería.
De acuerdo con los primeros datos recolectados por la fiscalía, el ataque habría contado con apoyo de una moto, según señalaron varios testigos que presenciaron la secuencia. En medio del tiroteo, el bebé recibió un disparo en el tórax mientras estaba en brazos de su padre, quien es el propietario del comercio. La víctima fue identificada como Gian, de apenas un año y medio.
El abuelo del niño relató la dramática escena que se vivió dentro del local. “Fue una verdadera locura, no se puede entender. Estábamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Nosotros no tenemos nada que ver, no molestamos a nadie”, contó Daniel en diálogo con Radio 2.
Según su testimonio, el padre del bebé se encontraba dentro del local cuando comenzó la balacera. “Mi hijo estaba adentro con el bebé. También estaban mi sobrino y mi señora. Cuando empezaron los tiros se metieron todos adentro. Mi hijo Valentino quedó contra la pared con Gian. Una bala entró por la ventanita y le pegó a Gian en el corazón”, relató con dolor.
Un gendarme de civil logró detener a uno de los sospechosos
Durante la fuga, uno de los ocupantes de la moto cayó del vehículo y fue retenido por un gendarme que vive en la zona y se encontraba franco de servicio. Minutos después llegó personal del Comando Radioeléctrico, que procedió a la detención del sospechoso.
El detenido fue identificado como Kevin Mario Antonio P., de 25 años. En el procedimiento se le secuestró un revólver calibre 32, su teléfono celular y varias municiones. Luego fue trasladado a la comisaría 15ª.
Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que el joven posee antecedentes penales. En julio de 2017 había sido detenido tras robar una motocicleta en la intersección de Caupolicán y Sadi Carnot, mientras que en mayo de 2018 fue arrestado nuevamente con un arma de fuego en Bacle al 6300.
Hallaron el auto usado en el ataque
En paralelo a la detención del sospechoso, la policía desplegó un operativo en Patricios al 600, también en la zona sur de Rosario, donde localizaron un Chevrolet Corsa gris que habría sido utilizado durante el ataque.
El vehículo tenía la luneta trasera rota, una característica que coincidía con la descripción aportada por testigos que presenciaron la balacera frente a la barbería.
Mientras los efectivos realizaban el procedimiento en el lugar, Alan V., de 21 años y señalado como presunto autor material del homicidio, intentó escapar saltando por los techos de las viviendas linderas. La maniobra fue detectada rápidamente por los policías, que lograron aprehenderlo a pocos metros.
Armas, droga y celulares secuestrados
Durante el allanamiento en la vivienda de Alan V., ubicada en la planta alta de otra propiedad, los agentes secuestraron una pistola calibre 11.25, un teléfono celular y un ladrillo de cocaína.
Además, otras dos personas fueron arrestadas durante el procedimiento: Darío A., de 45 años, y María Alejandra A., de 50, quienes están acusados de entorpecer la detención del sospechoso.
Los teléfonos celulares de ambos también fueron incautados y serán enviados a peritar para determinar si tuvieron algún tipo de participación o conocimiento previo del ataque.
La investigación
La causa quedó en manos de la fiscal Agustina Eiris, quien intenta reconstruir la secuencia completa del hecho y determinar el rol de cada uno de los detenidos en la balacera. Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores figura que el tiroteo se originó tras una pelea entre clientes dentro de la barbería, lo que derivó en el regreso armado de uno de los involucrados y el posterior ataque.
Los peritajes sobre las armas secuestradas, los celulares y el vehículo encontrado serán claves para confirmar cómo se planificó el ataque y si hubo más personas involucradas.