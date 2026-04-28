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Horror en la clínica de Villa Ballester: el comunicado de la ONG investigada en el caso de los 8 fetos hallados

La fundación involucrada en la interrupción del embarazo de una nena de 12 años rompió el silencio tras el hallazgo de ocho fetos en una clínica de Villa Ballester.

Clinica Villa Ballester: la ONG investigada en el caso de los ocho fetos encontrados sacó un comunicado

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El allanamiento se realizó en la Clínica Santa María de Villa Ballester.

El comunicado de la fundación

A través de un texto colocado en la entrada del centro médico, la fundación explicó que mantiene un convenio con la clínica para alquilar sus instalaciones y realizar prácticas que requieren quirófano.

Según detalló la entidad, la atención brindada a la menor tuvo lugar el pasado 24 de abril y se encuadró dentro de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El comunicado fue firmado por Damián Levy, director y presidente de la organización.

comunicado ong

La declaración oficial confirmó un dato central para la investigación: la interrupción del embarazo efectivamente se llevó a cabo en la clínica allanada.

La fecha consignada coincide con la documentación médica secuestrada durante el operativo realizado por la Policía Bonaerense.

Además, desde la fundación aseguraron que las autoridades preservaron el material genético necesario para avanzar en la causa que investiga la violación de la menor.

La investigación judicial y el rol de CIGESAR

El caso es investigado por el fiscal Santiago Bridoux, quien busca obtener una muestra de ADN del feto para identificar y acusar a los presuntos responsables del abuso.

Actualmente, dos sospechosos permanecen prófugos. Uno de ellos sería un familiar directo de la víctima. Los investigadores creen que la fundación habría gestionado el traslado de la nena y su madre desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires, además de coordinar la práctica médica.

La organización, dedicada a la salud reproductiva, había evitado realizar declaraciones públicas hasta la difusión del comunicado.

HALLAZGO DE FETOS EN UNA CLÍNICA DE VILLA BALLESTER: UN ONG EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
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Clínica Villa Ballester: qué puede pasar ahora

Las pericias de ADN sobre los restos hallados serán determinantes para el futuro de la causa. Si se confirma la vinculación genética con la menor, la investigación por posible trata quedaría descartada y la evidencia se incorporará al expediente por abuso sexual.

Mientras tanto, la Justicia continúa la búsqueda de los sospechosos y profundiza la investigación sobre toda la operatoria que rodeó el caso.

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