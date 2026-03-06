Así fue la violenta pelea en una barbería que terminó con un bebé de un año asesinado

Minutos después, uno de los involucrados regresó al lugar a bordo de una moto y acompañado por un auto, y comenzó el ataque a tiros.

Calle Rosario crimen

El disparo que mató al bebé

Durante la balacera, varios disparos impactaron contra la vivienda donde funciona la barbería. En ese momento, el bebé -identificado como Gian, de 15 meses- estaba en brazos de su padre dentro del lugar cuando uno de los proyectiles lo alcanzó.

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, pero ingresó sin vida, según confirmaron fuentes policiales.

Vecinos del barrio describieron la conmoción que generó el crimen. “Era un nene que veíamos todos los días en la vereda. Había empezado a caminar, era la locura de toda la cuadra”, contó un vecino en diálogo con medios locales.

Otra vecina relató que los disparos se escucharon en plena tarde y que la víctima fue una criatura totalmente ajena al conflicto. “Pasaron disparando varias veces. Lamentablemente le dieron a esta criatura. Es una desgracia más que nos toca a los inocentes”, expresó.

Dos detenidos y un arma secuestrada

Detenido crimen Rosario Uno de los detenidos por la violenta pelea en una barbería que terminó con un bebé de un año asesinado.

Tras el ataque, un gendarme que vive en la zona intervino rápidamente y logró reducir a uno de los sospechosos, hasta que llegaron agentes del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe.

El detenido fue identificado como Kevin Mario Antonio P., de 25 años. Durante el procedimiento le secuestraron un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.

Horas más tarde, un segundo sospechoso de 32 años fue arrestado en la intersección de Patricios y Arteaga, cuando circulaba en un vehículo que estaría vinculado con el hecho.

Antecedentes del principal sospechoso

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que el principal detenido ya tenía antecedentes penales. En julio de 2017 había sido arrestado por el robo de una motocicleta. En mayo de 2018 volvió a ser detenido por portación ilegal de arma de fuego.

Los investigadores buscan ahora determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y si hubo más personas involucradas en el ataque.