El drama de una familia: la desesperada búsqueda de Enzo Sosa

La incertidumbre crece porque hasta el momento nadie lo vio salir de su hogar, lo que dificulta reconstruir su ruta. Además, no hay registros en cámaras de seguridad ni testigos que puedan aportar información clave sobre qué vestía o hacia dónde se dirigía.

Una búsqueda sin avances y una familia desesperada

La denuncia fue radicada en la Comisaría 7B de Parque Chacabuco, pero no hay avances en la investigación. Según la familia, la policía no les ha dado respuestas claras y hasta el momento no han recibido llamados con datos concretos sobre el adolescente.

A pesar de esto, los seres queridos de Enzo no se detienen y recorren los lugares que solía frecuentar, con la esperanza de dar con alguna pista que los acerque a él. Se concentran especialmente en la zona sur de Flores y Constitución, sitios que el joven conocía bien.

Además, su tía Ivana ha difundido su foto en redes sociales para amplificar la búsqueda. Sin embargo, también ha recibido mensajes de extorsión y amenazas falsas, lo que añade más angustia en medio de la desesperación.

Cómo ayudar a encontrar a Enzo Sosa

Enzo mide 1,60 metros, tiene ojos oscuros y un lunar cerca de la nariz. Su familia insiste en que, si alguien lo ha visto o tiene información sobre su paradero, no tenga miedo de avisar.

"Queremos que sepa que no le va a pasar nada, que lo estamos esperando", expresó su tía en un llamado desesperado para que el joven regrese.

Quienes tengan cualquier dato que ayude a dar con Enzo pueden comunicarse al +54 9 11 6904-2861 o acercarse a la comisaría más cercana. Cada minuto cuenta en esta búsqueda que mantiene en vilo a su familia y a todo un barrio.