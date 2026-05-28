Quién es el detenido por la desaparición de Agostina Vega

La desaparición de Agostina generó una profunda preocupación en Córdoba. Desde el primer momento, familiares y allegados difundieron imágenes y mensajes en redes sociales para intentar obtener información sobre su paradero. Con el correr de los días, el caso se transformó en uno de los temas más sensibles de la provincia y derivó en múltiples operativos policiales.

Según trascendió en el expediente, Agostina había tomado un remis desde barrio General Mosconi con destino a barrio Cofico. Los investigadores sostienen que el sospechoso la habría esperado en la zona y que incluso habría abonado el viaje. Ese detalle fue considerado clave para orientar la pesquisa.

El testimonio del remisero fue determinante para el avance de la causa. El conductor declaró ante la fiscalía y aportó información que permitió reconstruir parte de los movimientos previos a la desaparición de la adolescente. Fuentes cercanas al expediente indicaron que el chofer describió el momento en el que la menor descendió del vehículo y tomó contacto con Barrelier.

Además de esa declaración, los investigadores analizaron imágenes obtenidas de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad. En varios registros se observa al acusado caminando junto a Agostina poco antes de que se perdiera completamente el rastro de la adolescente.

Sin embargo, todavía persisten enormes vacíos en la reconstrucción de los hechos. La Justicia aún no logró establecer con precisión cuál fue el recorrido posterior ni dónde podría encontrarse la menor. Esa incertidumbre mantiene en vilo tanto a la familia como a los investigadores, que continúan desplegando operativos y allanamientos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los fiscales fue el cambio de versión del acusado. En un primer momento, Barrelier negó haber visto a la adolescente durante la noche de la desaparición. No obstante, más tarde modificó su declaración y aseguró que Agostina se había retirado en un Volkswagen Gol rojo.

Esa explicación, lejos de despejar dudas, incrementó las sospechas. Hasta el momento, la fiscalía no logró encontrar registros de cámaras ni testimonios que permitan confirmar la existencia de ese vehículo en la zona señalada por el detenido. Los investigadores consideran que las inconsistencias en el relato podrían resultar relevantes para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, continúan los análisis sobre teléfonos celulares, movimientos de llamadas y mensajes. Los peritajes tecnológicos ocupan un lugar central en la causa debido a que podrían aportar información decisiva sobre las últimas comunicaciones mantenidas por la adolescente y el sospechoso.

En paralelo, comenzaron a conocerse detalles sobre el entorno social y político del acusado. Según trascendió a partir de publicaciones realizadas en redes sociales, Barrelier mantenría vínculos con integrantes de la barra brava de Instituto Atlético Central Córdoba. También aparecieron imágenes y referencias que evidenciarían cercanía con el concejal y abogado cordobés Ricardo Moreno.

Si bien hasta ahora no existen elementos judiciales que involucren a otras personas en la desaparición, esos contactos despertaron atención pública y política debido a la exposición que tomó el caso en las últimas horas.

La revelación de que el sospechoso trabajaba en la Municipalidad de Córdoba también abrió un debate sobre los mecanismos de control para el ingreso de empleados al Estado. Diversos sectores reclamaron explicaciones acerca de cómo una persona con antecedentes y causas abiertas pudo acceder a funciones dentro de un área sensible de la administración pública.

Hasta el momento, desde el municipio no hubo mayores precisiones oficiales sobre la situación laboral del detenido. Sin embargo, el tema comenzó a generar repercusiones dentro del ámbito político cordobés, donde algunos dirigentes pidieron revisar los procesos de selección y antecedentes del personal.

La desaparición de Agostina volvió a instalar además la preocupación social por los casos de menores desaparecidos y la necesidad de acelerar protocolos de búsqueda inmediata. Organizaciones sociales y colectivos vinculados a la protección de derechos de niños y adolescentes reclamaron reforzar medidas preventivas y mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales.

En las últimas jornadas, familiares y vecinos realizaron distintas movilizaciones para exigir avances concretos en la investigación. Las marchas estuvieron marcadas por pedidos de justicia y por la difusión permanente de la imagen de la adolescente.

“Queremos encontrarla”, repiten familiares y allegados en cada aparición pública. La angustia crece con el paso de las horas y la falta de certezas alimenta la preocupación en toda la provincia.

Mientras tanto, los investigadores continúan ejecutando allanamientos en distintos domicilios vinculados al sospechoso. También se profundiza el análisis de cámaras privadas y públicas con el objetivo de reconstruir minuto a minuto los movimientos registrados durante la noche de la desaparición.

Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis y que no se descartan nuevas imputaciones si aparecen elementos comprometedores en las próximas horas. El expediente se encuentra bajo estricta reserva debido a la sensibilidad del caso y a la necesidad de preservar pruebas.

Otro de los puntos que se investiga es el contexto previo al encuentro entre Barrelier y Agostina. Los pesquisas intentan determinar desde cuándo existía contacto entre ambos y cuál era el tipo de vínculo que mantenían. Para eso se revisan conversaciones digitales, redes sociales y comunicaciones telefónicas.

La causa también puso bajo la lupa el rol de las redes sociales en las relaciones entre adultos y adolescentes. Especialistas consultados en torno a este tipo de investigaciones remarcan que muchas veces las comunicaciones virtuales permiten construir vínculos que luego resultan difíciles de detectar para las familias.

En Córdoba, el caso mantiene un fuerte impacto mediático y social. La combinación entre la desaparición de una menor, las contradicciones del sospechoso y los vínculos políticos y deportivos que comenzaron a trascender convirtió el expediente en uno de los más delicados de los últimos tiempos.

Pese al avance de distintas medidas judiciales, el objetivo principal sigue siendo encontrar a Agostina. Por ese motivo, continúa vigente el pedido de colaboración a toda la comunidad para aportar cualquier dato que pueda resultar útil.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que haya visto a la adolescente o tenga información relacionada con sus movimientos se comunique de inmediato con la Policía o con la fiscalía interviniente. También pidieron evitar la difusión de versiones falsas o datos no confirmados que puedan entorpecer la investigación.

La incertidumbre domina cada hora del caso. La familia de Agostina insiste en mantener activa la búsqueda y reclama que no se detengan los operativos hasta lograr esclarecer qué ocurrió aquella noche.

Mientras Córdoba permanece pendiente de cada novedad judicial, los investigadores saben que las próximas horas podrían resultar decisivas. Los análisis tecnológicos, las nuevas declaraciones y los resultados de los allanamientos podrían aportar pistas fundamentales para determinar el destino de la adolescente desaparecida.

Por ahora, el expediente continúa sumando piezas, aunque todavía quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Qué ocurrió después del último registro de Agostina junto a Barrelier, dónde estuvo durante las horas posteriores y cuál fue realmente el recorrido de esa noche son algunos de los interrogantes que aún mantienen en tensión a toda la provincia.