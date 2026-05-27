La bronca de los abuelos de Agostina por la demora de la Alerta Sofía y el desgarrador pedido por su aparición

“Cuando el remisero reconoce que había llevado a mi nieta, la llama por teléfono a mi hija”, contó. La mujer relató que el conductor describió al hombre que recibió a la adolescente y le indicó que había abonado el viaje. “Mi hija le dice, describímelo, decime cómo era. Le dijo cómo era. Mi hija lo reconoció inmediatamente”, sostuvo.

Tras esa conversación, la familia se presentó en la fiscalía para aportar la información. “Terminada la conversación con el remisero, nos fuimos a fiscalía para dar esa información. En ese momento, a las 6 de la tarde”, recordó.

El detenido

La búsqueda de Agostina continúa con alcance provincial, nacional e internacional a través de la Alerta Sofía, mientras la causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón. En el expediente ya hay 19 allanamientos realizados y un único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años.

La defensa de Barrelier sostiene como hipótesis que la adolescente se retiró en un auto rojo junto a un joven llamado Franco, aunque hasta el momento no aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que respalden esa versión. La investigación también incluye el análisis de celdas telefónicas, que ubicarían el teléfono de Agostina en la zona de Cofico junto al sospechoso durante casi tres horas.

El imputado tiene antecedentes por una causa de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. “Yo me acuerdo que el año pasado cuando a él lo detienen por un problema que tuvo una denuncia por privación ilegítima de la libertad”, expresó Elizabeth.

Según contó, después de recuperar la libertad, Barrelier le contó a su hija que la denuncia había sido armada por conflictos vinculados a la barra brava de Instituto. “Él cuenta de que fue una cama que le hicieron por algo, por un problema que él había tenido en la barra”, afirmó.

La familia también explicó el vínculo que el acusado mantenía con la madre de Agostina. Según indicó, Barrelier no frecuentaba la vivienda familiar y solo coincidía ocasionalmente con Agostina en encuentros de fútbol amateur. La abuela también aseguró que desconocen cómo el acusado obtuvo el número telefónico de la adolescente. “La madre nunca se lo dio. No sabemos cómo lo obtuvo”, afirmó.

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Nuevas denuncias

En paralelo, tras la detención de Barrelier surgieron nuevas denuncias de presuntos abusos sexuales contra menores de edad ocurridos años atrás. En ese contexto, la investigación también analiza posibles vínculos del detenido con sectores de la barra brava de Instituto y su entorno político.

Mientras continúa la búsqueda, la familia mantiene la esperanza de encontrar con vida a la adolescente. “Yo tengo toda la fe que Agustina va a aparecer. Ahora que la tienen encerrada en algún lado, déjenla donde sea, pero no la lastimen porque ella no les ha hecho nada”, pidió Elizabeth.

“Queremos que vuelva Agostina”, concluyó.