Nicolás Cabré se quebró por completo tras reencontrarse con su hija Rufina: "Años de..."

Por su parte, Rocío Pardo, esposa del artista, comentó la publicación con tres corazones, también contenta por que el actor vuelve a estar con su hija tras un largo tiempo.

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La confesión de Nico Cabré sobre la vida de su hija Rufina con la China Suárez en Turquía

Nicolás Cabré visitó el estudio del programa Vuelta y media (Urbana Play) y se sinceró sobre cómo lleva el proceso de que su hija Rufina viva la madre la China Suárez en Turquía.

"Con que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos, en el caso que mi hija esté en otro país. Entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que mi hija gracias a Dios tiene la posibilidad de decidir de aventurar y conocer otro país e idioma. Tenés que entender que vos tenés que apoyar y cuando ella se de vuelta te tiene que ver sonriendo y fantástico", precisó el actor apoyando la decisión de su hija de instalarse con la madre en el exterior.

Y en ese sentido remarcó: "Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”.

En cuanto al contacto con su hija, Nicolás Cabré habló de la importancia de la tecnología y el diálogo que mantienen a diario: “Ella va y viene, hablamos todo el día. La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”.

Y fue sincero al referirse al tiempo que está separado físicamente de Rufina: “Entender que no todo es color de rosa, y eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Todo me ayuda a tratar de ser mejor que es lo único que quiero”, cerró.