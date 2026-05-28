Jubilación ANSES 2026: qué personas pueden completar aportes con el nuevo plan

El programa alcanza a:

Mujeres de entre 50 y 59 años

Hombres de entre 55 y 64 años

La condición principal es que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse y necesiten regularizar períodos faltantes.

El sistema permite cancelar aportes correspondientes a períodos previos a marzo de 2012 inclusive. Los pagos se realizan mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), cuyo valor se actualiza tomando como referencia la base mínima imponible del régimen general.

Desde ANSES remarcan que cada persona puede elegir qué períodos regularizar según sus posibilidades económicas y la cantidad de años que necesite completar.

Cómo funciona el plan de pagos previsional

El mecanismo está pensado para trabajadores que tuvieron actividad laboral no registrada o con aportes incompletos. A través del plan, el titular puede incorporar esos años faltantes para acercarse a los requisitos jubilatorios.

En caso de detectar trabajos realizados que no figuran en el sistema, el interesado también tiene la posibilidad de iniciar un trámite de reconocimiento de servicios. Para eso deberá presentar documentación que pruebe la relación laboral o la actividad desempeñada durante esos años.

Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran:

Recibos de sueldo

Certificaciones de servicios

Declaraciones juradas

Constancias de afiliación sindical

Comprobantes de obra social

Otra documentación respaldatoria

La regularización de aportes se realiza mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP).

ANSES JUBILADOS JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

Qué diferencia hay entre este plan y la moratoria previsional

El Plan de Pago de Deuda Previsional está dirigido únicamente a personas que todavía no llegaron a la edad jubilatoria.

En cambio, quienes ya tienen la edad para jubilarse y no alcanzan los años requeridos pueden adherirse a la moratoria prevista por la Ley 24.476, que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993.

Uno de los puntos destacados del plan vigente es que no exige evaluación socioeconómica para adherirse, a diferencia de otros esquemas implementados anteriormente.

Cómo iniciar el trámite en ANSES para regularizar aportes

Las personas interesadas en acceder al programa deben gestionar un turno ante ANSES para conocer exactamente cuántos años de aportes les faltan y cuál es el monto estimado de la deuda previsional.

El paso a paso para iniciar el trámite es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES

Revisar el apartado “Historial Laboral”

Verificar qué aportes figuran registrados

Solicitar un turno en ANSES

Consultar cuántos años faltan completar

Evaluar el plan de pagos disponible

Aceptar la adhesión si corresponde

Desde el organismo recomiendan revisar previamente toda la información laboral registrada para detectar posibles faltantes antes de concurrir a la oficina.

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

Además del plan de pagos previsional, ANSES mantiene vigente el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, destinado especialmente a mujeres que hayan tenido hijos y necesiten completar años de aportes para jubilarse.

La medida reconoce:

1 año de aporte por cada hijo biológico

2 años por cada hijo adoptivo

1 año adicional por hijos con discapacidad

2 años extra para madres que hayan cobrado la AUH durante 12 años o más

Este beneficio está orientado a mujeres de 60 años o más y permitió que miles de personas pudieran acceder a una jubilación ordinaria sin necesidad de recurrir exclusivamente a moratorias.